أسواق عربية

«الاتصالات السعودية» اشترت حصة كاملة في شركة «أول تليكوم» الباكستانية

تعمل "اتصالات مصر" على بناء البنك الرقمي التابع لها "STC Pay"
أيمن عزام 9:48 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 9:48 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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حققت “الاتصالات السعودية”(stc)، شركة الاتصالات الأعلى ربحية في الشرق الأوسط، قفزة جديدة للتوسع إلى ما هو أبعد من أعمالها الأساسية في مجال شبكات الهاتف المحمول، من خلال الاستثمار في شركة أبراج باكستانية.

استثمارات “الاتصالات السعودية” في تركيا

قالت الشركة السعودية، التي يسيطر عليها ” صندوق الاستثمارات العامة”، إن إحدى وحداتها اشترت حصة كاملة في شركة “أول تيليكوم” (Awal Telecom) التي يقع مقرها في باكستان، بحسب بيان. ورفض متحدث باسم شركة “الاتصالات السعودية” التعليق على قيمة الصفقة عند الاتصال به.

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تكشف الصفقة أن شركة “الاتصالات السعودية” تتطلع إلى بناء خطوط أعمال جديدة وإعادة بناء بصمة خارج المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء توسعاتها في إندونيسيا وتركيا بشكل سيئ.

وفي عام 2020، عرضت الشركة أيضاً الاستحواذ على حصة أغلبية في فوادفون-مصر،  في صفقة كانت ستقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار. لكن تم التخلي عن المفاوضات بعد بضعة أشهر دون الكشف عن السبب.

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وبهدف تنويع أعمالها في مجالات جديدة، قالت “الاتصالات السعودية” هذا الشهر إنها تخطط لفصل أصول مراكز البيانات والكابلات البحرية ونقاط التواجد إلى شركة جديدة. كما فصلت وحدة خدمات الإنترنت وأدرجتها في سوق الأسهم السعودية العام الماضي.

تعمل الشركة أيضاً على بناء البنك الرقمي التابع لها “STC Pay”، واستثمرت في صندوق رأس مال مخاطر بقيمة 500 مليون دولار، أُطلق في عام 2017.

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بقلم أيمن عزام

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