الاتصالات : إتاحة الخطوط الساخنة لوزارة الصحة مجانًا

وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 من التليفون الثابت والتليفون المحمول عبر شبكات المحمول الأربعة مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة وجه الوزير أيضا بإضافة 200ى مقدم خدمة إضافى فى مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المساهمة في نشر الوعي الصحي المجتمعي خلال هذه الفترة الحاسمة، وضمان حصول المواطنين على المعلومات الصحية السليمة من مصادرها الموثوقة دون تحملهم أعباء إضافية.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير أنشطة حياتهم اليومية لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم منظومة التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بتوفير سعات إضافية لباقات الإنترنت بنسبة 20% .

وكذلك اتاحة خدمة التصفح لـ “بنك المعرفة” والمنصات والمواقع التعليمية مجانا لضمان عدم تأثر العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

بالإضافة الى زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية “حتى السادسة مساء” من 350 الى 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهوريةوذلك خلال فترة صرف المعاشات، كما اتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي المحمول في مصر على منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.