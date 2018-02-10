رياضة

الاتحاد يوافق على اعتذار ماكيدا عن قيادة الفريق

على المصرى وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، على قبول اعتذار الإسبانى خوان ماكيدا ومساعدة أنطونيو، عن الاستمرار في قيادة زعيم الثغر، نظراً لعدم التوفيق الذي يواجه الفريق، وأدى إلى فقد العديد من النقاط خلال المباريات الأخيرة، آخرها الخسارة أمس، الجمعة، بثلاثة أهداف مقاب
10 فبراير، 2018 10 فبراير، 2018

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على المصرى 

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، على قبول اعتذار الإسبانى خوان ماكيدا ومساعدة أنطونيو، عن الاستمرار في قيادة زعيم الثغر، نظراً لعدم التوفيق الذي يواجه الفريق، وأدى إلى فقد العديد من النقاط خلال المباريات الأخيرة، آخرها الخسارة أمس، الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، من الإنتاج الحربى.

ويرى مصيلحى أن الإدارة ضمت عناصر مميزة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ووفرت كل عوامل الاستقرار وتلبية جميع المطالب الفنية والمالية للفريق، وسوف يعلن المجلس عن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

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