الاتحاد يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز ثمين علي الداخلية

علي المصرياستعاد الاتحاد السكندري ذاكرة الانتصارات مع مديره الفني الجديد محمد عمر، بفوز ثمين علي ضيفه الداخليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، في ختام لقاءات اليوم اﻷول لﻷسبوع الرابع والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.سج

علي المصري

استعاد الاتحاد السكندري ذاكرة الانتصارات مع مديره الفني الجديد محمد عمر، بفوز ثمين علي ضيفه الداخليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، في ختام لقاءات اليوم اﻷول لﻷسبوع الرابع والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف اللقاء اﻷول شوقي السعيد مدافع الفريق السكندري المنضم في فترة الانتقالات الشتوية، في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بضربة رأسية رائعة، سكنت شباك الداخلية.

وأنهي هشام شحاته آمال الداخلية في أدراك التعادل، بتسجيله للهدف الثاني لﻻتحاد السكندري، في الدقيقة اﻷخيرة من عمر اللقاء، لكن عبدالرحمن السويسي كان له رأي أخر بتسجيله لهدف تقليص الفارق للداخلية، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 25، وقفز للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بصفة مؤقتة، لحين نهاية لقاءات الجولة، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 30 نقطة، وظل في المركز العاشر.