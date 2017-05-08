الاتحاد يزيد جراح الشرقية.. والداخلية تنتفض أمام إنبي

على المصرى سيطر الفوز بهدف نظيف، على لقاءى الجولة الثامنة والعشرين لكرة القدم، واللتين أقيمتا عصر اليوم، حيث فاز فى الأولى الاتحاد السكندرى على ضيفه الشرقية، وخسر إنبى من مستضيفه الداخلية فى الثانية.وعلى استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، زاد الاتحاد السكندرى من جراح ضيفه الشرقية،

على المصرى

سيطر الفوز بهدف نظيف، على لقاءى الجولة الثامنة والعشرين لكرة القدم، واللتين أقيمتا عصر اليوم، حيث فاز فى الأولى الاتحاد السكندرى على ضيفه الشرقية، وخسر إنبى من مستضيفه الداخلية فى الثانية.

وعلى استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، زاد الاتحاد السكندرى من جراح ضيفه الشرقية، بالفوز عليه بهدف نظيف، للكونغولى كابونجو كاسونجو، فى الدقيقة 87 من اللقاء، ليرفع زعيم الثغر رصيده لـ 40 نقطة، وظل فى المركز الثامن، فيما استمر الشرقية فى مؤخرة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

وفى العباسية، وتحديدا على استاد كلية الشرطة، اقتنص نادى الداخلية ثلاثة نقاط ثمينة من ضيفه إنبى، بعدما فاز عليه بهدف نظيف، أحرزه عبدالرحمن بودى فى الدقيقة 81، من عمر اللقاء، ليرفع الداخلية رصيده لـ 24 نقطة، ويقفز للمركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد إنبى عند 31 نقطة، محتفظا بالمركز الثانى عشر.