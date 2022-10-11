«الاتحاد» يخطر الحكومة بتضرره من استيراد المجزئات والدواجن الأمريكية

تقدم اتحاد منتجي الدواجن بـ 4 مذكرات عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيضا وزيري الزراعة والتموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يعرب فيها عن تضرره من استيراد الدواجن مجزئات ودواجن من السوق الأمريكية، خاصة أنه لا يوجد عملة صعبة لاستيراد خامات الأعلاف.

وتضمنت فحوي المذكرات أنه سبق وان تقدم الاتحاد إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ 17 -1-2022 وتاريخ 10-8-2022 بمقترح الاتحاد بأن تقوم شركات التحاد بإمداد جمعيات ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالدجاج المجمد إنتاج المزارع المصرية وبالأوزان التي يطلبونها وبأسعار جيدة علي أن يتغير السعر أسبوعيا طبقا لسعر بيع الدواجن الحية.

وأضاف نص المذكرة ان قامت شركات عديدة محلية بتقديم عروض أسعار لكل من الدجاج المبرد والصدور والأوراك والفيلية للشركة القابضة مباشرة ولم يتم البت في أي من هذه العروض .

وأضافت المذكرة أنه فوجئنا بأنه تم استيراد دواجن مجمدة ومجزئات دواجن من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لم يحدث في تاريخ صناعة الدواجن أن تم استيراد أي مجزئات، ويعد ذلك بادرة غير صحية وخاصة في ظل عدم وجود عملة صعبة لخامات الإنتاج.

وأكدت المذكرة انه لذلك فإن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يعلن رغبته في توريد الدواجن والمجزئات من إنتاج المجازر المصرية وبالأوزان المطلوبة مع العلم أن الاستيراد سيدمر الصناعة المحلية ويؤدي إلي غلق المجازر والمزارع اليت يبلغ الاستثمار فيها أكثر من 100 مليار جنيه ويعمل بها قرابة 3 مليون ونصف المليون عامل مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصري .