الاتحاد يحسم ديربي اﻹسكندرية بفوز غالٍ على سموحة

- زعيم الثغر يقفز 3 مراكز في جدول الدوري ويهرب مؤقتا من شبح الهبوطعلى المصرىحسم فريق الكرة بنادي الاتحاد، ديربي اﻹسكندرية لصالحه، بفوزه على سموحة بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات اليوم الأول، للأسبوع الثامن والعشر

– زعيم الثغر يقفز 3 مراكز في جدول الدوري ويهرب مؤقتا من شبح الهبوط

على المصرى



حسم فريق الكرة بنادي الاتحاد، ديربي اﻹسكندرية لصالحه، بفوزه على سموحة بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات اليوم الأول، للأسبوع الثامن والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تقدم نور السيد بهدف للاتحاد السكندري، في الدقيقة 25، بتصويبة خدعت المهدي سليمان حارس مرمي سموحة، العائد بعد فترة غياب طويلة، بعد شفائه من العملية الجراحية التي أجراها، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لتعلن عن الهدف اﻷول في اللقاء.

وأشهر أمين عمر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء، في وجه السيد فريد مدافع سموحة، بعد تدخل عنيف علي رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندري، بعدما حصل علي البطاقة الصفراء اﻷولي، في الدقيقة 52، قبل أن يتلقي الثانية بعدها ب19 دقيقة فقط، ليكمل فريقه اللقاء بعشر لاعبين.

وأنهي رزاق سيسيه علي أحلام سموحة في أدراك التعادل، بتسجيله الهدف الثاني للاتحاد السكندري، في الدقيقة 77، ليمنح زعيم الثغر، ثلاثة نقاط ثمينة، في صراع الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وقفز الفوز بالاتحاد السكندري ثلاثة مراكز دفعة واحدة، بعدما رفع زعيم الثغر رصيده للنقطة 32، يحتل بهم المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويتبقي له مباراة مؤجلة مع المصري، فيما بقي سموحة في المركز الخامس، لحين نهاية لقاءات الجولة ذاتها، بعدما تجمد رصيده عند 39 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع مصر المقاصة.