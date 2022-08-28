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الاتحاد يتعاقد مع المهدي سليمان لـ 3 مواسم قادما من بيراميدز

خلال جلسة مع رئيس مجلس إدارة النادي محمد مصيلحي

الاتحاد يتعاقد مع المهدي سليمان لـ 3 مواسم قادما من بيراميدز
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:31 م, الأحد, 28 أغسطس 22

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع اللاعب المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز السابق ومنتخب مصر ، وأحد أهم الحراس بالدوري المصري خلال الفترلة الحالية.

وتم التعاقد حسب مصادر بنادي الاتحاد السكندري، لمدة 3 مواسم تدعيما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري في الموسم القادم ، وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق .

ووقع اللاعب على تعاقده مع “زعيم الثغر” عقب الجلسة التي عقدها معه محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد الذي ينتهى بنهاية موسم 2024-2025 .

السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:31 م, الأحد, 28 أغسطس 22