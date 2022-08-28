الاتحاد يتعاقد مع المهدي سليمان لـ 3 مواسم قادما من بيراميدز

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع اللاعب المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز السابق ومنتخب مصر ، وأحد أهم الحراس بالدوري المصري خلال الفترلة الحالية.

وتم التعاقد حسب مصادر بنادي الاتحاد السكندري، لمدة 3 مواسم تدعيما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري في الموسم القادم ، وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق .

ووقع اللاعب على تعاقده مع “زعيم الثغر” عقب الجلسة التي عقدها معه محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد الذي ينتهى بنهاية موسم 2024-2025 .