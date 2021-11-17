نقل وملاحة

الاتحاد للطيران: تقليص أسطول الشركة من 93 إلى 65 طائرة

أشارت الشركة إلى أن تركيزها سيتمحور على أسطول طائراتها عريضة البدن
أيمن عزام 7:50 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 7:50 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، إن الشركة لن تسير إلا رحلات في المسارات المربحة، كما سيتم تقليص أسطول الشركة إلى 65 طائرة بدلاً من 93 طائرة.

الاتحاد للطيران تقلص أسطول الشركة

وأعلنت مجموعة الاتحاد للطيران، مطلع العام الحالي، أنها ستتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة التحديات التي يفرضها الركود العالمي الذي أضرّ بقطاع الطيران، على رأسها إعادة الهيكلية لضمان تحولّها إلى ناقلة متوسطة الحجم ذات خدمات متكاملة.

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أشارت الشركة إلى أن تركيزها سيتمحور على أسطول طائراتها عريضة البدن، مع هيكل تنظيمي أصغر حجماً، وأكثر أفقية وأقل هرمية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران أيضا إنه سيتم التركيز على تسلم طائرات إيرباص إيه 350-1000 وبوينغ 787 دريملاينر

وتابع أنه من الصعب التخطيط لبعض الطائرات المطلوبة في ظل عدم قدرة إيرباص وبوينغ تحديد مواعيد للتسليم.

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وأكد أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتسلم 25 طائرة بوينغ 777 إكس طلبتها سابقا، ولم تقرر كذلك بعد ما إذا كانت ستتسلم 26 طائرة إيرباص إيه 320 نيو طلبتها سابقا.

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بقلم أيمن عزام

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