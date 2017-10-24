الاتحاد الوطني يخاطب البنك المركزى لتوفيق أوضاعه

شريف عمرأعلن بنك الاتحاد الوطنى- مصر، أنه قرر مخاطبة البنك المركزي لاستطلاع رأيه بشأن توفيق أوضاعه عبر نسبة التداول الحر. جاء ذلك فى بيان منشور للبنك على شاشة التداول فى البورصة. وأوضح البنك أنه قرر مخاطبة البنك المركزي لاستطلاع رأيه بشأن توفيق أوضاعه عبر نسبة التداول الحر، وذلك بعد

شريف عمر

أعلن بنك الاتحاد الوطنى- مصر، أنه قرر مخاطبة البنك المركزي لاستطلاع رأيه بشأن توفيق أوضاعه عبر نسبة التداول الحر.

جاء ذلك فى بيان منشور للبنك على شاشة التداول فى البورصة.

وأوضح البنك أنه قرر مخاطبة البنك المركزي لاستطلاع رأيه بشأن توفيق أوضاعه عبر نسبة التداول الحر، وذلك بعد مطالبة إدارة البورصة من البنك بتوفيق الأوضاع خلال مدة 6 شهور وإلا سيتم شطب البنك من القيد.

وأظهرت مؤشرات نتائج أعمال البنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى ارتفاع الارباح بنحو 60% ليحقق البنك صافى ربح بلغ 275 مليون جنيه مقابل 163.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال البنك 1.33 مليار جنيه، موزعاً على 238.8 مليون سهم، بقيمة أسمية 5.6 جنيه للسهم.

