الاتحاد الوطنى يقدم ملف زيادة رأس المال للرقابة المالية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، إن بنك الاتحاد الوطنى تقدم إليها اليوم الخميس، بنموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر وجار فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة البنك فى 12 مايو الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 1.4 مليار جنيه إلى 1.47 مليار، بزيادة 702.2 مليون جنيه موزعة على 12.5 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 5.60 جنيه، ممولة عن طريق أرباح العام المنتهى 2017 .

وارتفعت أرباح الشركة إلى 60 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل 78.5 مليون جنيه للفترة المقارنة من 2017.

ويدر البنك السير في إجراءات الشطب الاختياري من جداول البورصة المصرية، بعد زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية.