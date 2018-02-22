الاتحاد الوطنى – مصر يوقع 4 اتفاقيات لدعم صغار المستثمرين فى الزراعة

سهير محمد يواصل بنك الاتحاد الوطني مصر دعمه لسياسات الدولة التنموية ولتوجهات البنك المركزي لتعزيز صغار المستثمرين من الشركات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن إطار برنامج التنمية الزراعيه، حيث وقع قطاع المؤسسات المالية بالبنك 4 اتفاقيات مع إدارة التمويل التنموي التابعة للبنك التجاري الدول

سهير محمد



يواصل بنك الاتحاد الوطني مصر دعمه لسياسات الدولة التنموية ولتوجهات البنك المركزي لتعزيز صغار المستثمرين من الشركات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن إطار برنامج التنمية الزراعيه، حيث وقع قطاع المؤسسات المالية بالبنك 4 اتفاقيات مع إدارة التمويل التنموي التابعة للبنك التجاري الدولى وكيل البرنامج، بعد موافقة مجلس أمناء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي مشاركة البنك في تلك البرامج، ضمن مجموعة من البنوك العاملة في مصر، والتي تهدف إلى تنمية قطاع الزراعة والتعاون في القطاع الاستثماري وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين وزيادة الأمن الغذائي.

يقوم بنك الاتحاد الوطنى – مصر المشارك بالبرنامج بتمويل عمليات الاستثمار والتشغيل بجميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والتسويق للمشروعات الجديدة أو تمويل التوسعات للمشروعات القائمة.

ومن أهم القطاعات التي يقوم البرنامج بتمويلها: المحاصيل البستانية والحقلية والإنتاج الحيواني وقطاع الدواجن والمزارع السمكية والنباتات الطبية والعطرية.

ويتميز هذا البرنامج بتطبيق عائد تنافسي ومنح فتره سماح تصل إلى عامين ومدة التمويل تصل إلى خمس سنوات، فضلاً عن المرونة فى الإجراءات الخاصة بالتمويل، والجدير بالذكر أن طلبات التمويل يتم توقيعها بين البنك المشارك – بنك الاتحاد الوطني مصر والعميل مجتمعين، ويتم اعتمادها من البنك الوكيل – البنك التجارى الدولى، ما يعكس شفافية الإجراءات وجديتها.

أما عن آلية التمويل ، فهى تتلخص في تقديم طلبات التمويل الي أحد فروع البنك ( و البالغ عددهم 43 فرع منتشرين بمعظم أنحاء الجمهوريه) الذي يقوم بدوره بفحص الطلب من الناحية الإئتمانية وإرسالها الي البنك الوكيل حيث يتم فحص الطلبات بمعرفة لجان فنية متخصصة ثم تعرض علي مجلس أمناء ( برنامج التنمية الزراعية ) المُعين من قبل وزارة الزراعة لإتخاذ قرار نهائي و إخطار البنك.

و الجدير بالذكر أن كافة المشروعات التي يمولها البرنامج سواء شركات أو أفراد ، تخدم كافة مجالات الأنشطة الزراعية بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي وزيادة الاستثمار في هذا المجال و توفير فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فيه ووصول التمويل الي صغار المستفيدين و ذلك بتقديم قنوات تمويليه متعددة .