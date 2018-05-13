الاتحاد الوطنى– مصر الراعى البلاتيني لحفل جامعة إدارة الأعمال الفرنسية

المال -خاص حرص بنك الإتحاد الوطنى – مصر على أن يكون الراعى البلاتيني لإحتفالية جامعة إدارة الأعمال الفرنسيه ESLSCA الذى عُقد يوم الجمعة الماضى بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس تحت عنوان "مجتمع الأعمال المُلهمه".ويضم الحدث عددا من الشركات متعددة الجنسيات و البنوك والشركات المرم

المال -خاص

حرص بنك الإتحاد الوطنى – مصر على أن يكون الراعى البلاتيني لإحتفالية جامعة إدارة الأعمال الفرنسيه ESLSCA الذى عُقد يوم الجمعة الماضى بفندق الدوسيت بالتجمع الخامس تحت عنوان “مجتمع الأعمال المُلهمه”.

ويضم الحدث عددا من الشركات متعددة الجنسيات و البنوك والشركات المرموقة التي تمثل مجموعة متنوعة من الصناعات و قطاع الأعمال بالإضافة إلى الشركات الناشئة الطموحة فى مهمه وهدف واضح لتعزيز الكوادر الطموحه وخلق التفاعل بينهم.

و من جانبه قد ساهم البنك أيضاً فى رعاية و دعم الملتقى الوظيفى المُقام على هامش الإحتفاليه من خلال جناحه الخاص و الذى يهدف إلى تقديم محادثات تحفيزية و المشوره البنكيه لأصحاب المشروعات و رواد الأعمال لتنمية و تطوير أعمالهم الخاصه بالإضافه إلى توفير فرص عمل بالبنك لحديثي التخرج ممن يبحثون عن فرص وظيفية.

وتخلل اليوم عدد من الفاعليات بدأت بملتقى توظيف يضم ممثلى كبرى الشركات و ناقش الملتقى التحديات التى تواجه سوق العمل ، ثم جلسه إفتتاحية تحت عنوان العائد التعليمي و العائد الإستثمارى عباره عن ورشة عمل تحفيزيه بمشاركة د. داليا خورشيد – وزير الإستثمار الأسبق و الدكتور مصطفى هُضيب – نائب رئيس جامعة إسلسكا و د. خالد حبيب – خبير التنميه البشريه كلمه ترحيب بالحاضرين

وكما تحدث عدد من المتحدثين الرواد فى مجالات الأعمال المختلفة، شاركوا من خلالها الحاضرين خبراتهم السابقة و كيف كان للتعليم و الدراسه و العمل على تطوير الذات أثر كبير فى كونهم هذه الشخصيات المُلهمه التى أصبحوا عليها اليوم ، و إنتهى اليوم بحفل عشاء بحضور مسئولى بنك الإتـحاد الوطنى – مصر وكبار المديرين التنفيذيين بالجامعه و نخبه من أعضاء هيئة التدريس و عدد من كبار الشخصيات العامه بالإضافه إلى جميع خريجى إسلسكا منذ عام 1998 .

و من الجدير بالذكر أن جامعة ESLSCAتتواجد فى مصر منذ 20 عاماً قدمت خلالها مجموعة واسعة من الدراسات العليا بما في ذلك التدريب التنفيذي ، و دبلوم الدراسات العليا ، وماجستير في إدارة الأعمال ودرجات الدكتوراه ، مما يجعلها نموذجاً فريداً يعكس مدى التعاون البحثى و التدريبى بين مصر و فرنسا.