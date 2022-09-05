الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية ينتخب أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب

أجرى الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والتى قامت بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب.
وأسفرت الانتخابات الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ” عن فوز المهندس مصطفى حسن أبوحديد رئيسا للاتحاد- والدكتورة هالة فوزى أبوالسعد نائب أول للرئيس والدكتور وحيد عبدالصمد يوسف نائب ثان للرئيس و المهندس نادر عبدالهادي امينا للاتحاد و عبدالحميد محمد ابراهيم امينا للصندوق.
وفاز بعضوية مجلس الإدارة رفعت سباقم وفؤاد عبدالرحمن ثابت ومهندس جمال سلمى و دكتور إبراهيم درويش وغريب محمد ومحمود عبدالغنى وحازم السيد كامل ومرفت محمد صالح واسامه محمد كمال مغيث ومجدى كمال عبدالقادر.
وتم تقديم كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق علي ما قدمه خلال السنوات الماضية، وكل التوفيق لمجلس الإدارة الجديد المنتخب فى مهمته القادمة.