رياضة

الاتحاد النرويجي يعلن تأجيل يورو 2020 إلى 2021 بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، عن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم. وكان فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف عدد من المسابقات الأوروبية والعالمية أبرزهم الدوريات الخمسة الكبرى ودوري الأبطال،…

إسلام مصطفى 3:14 م, الثلاثاء, 17 مارس 20 3:14 م, الثلاثاء, 17 مارس 20

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أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، عن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف عدد من المسابقات الأوروبية والعالمية أبرزهم الدوريات الخمسة الكبرى ودوري الأبطال، بسبب سرعة انتشاره بين المواطنين ولاعبي الكرة.

وأوضح الاتحاد النرويجي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار تأجيل مسابقة اليورو لمدة عام صدر من الاتحاد الأوروبي «ويفا».

وأوضح الاتحاد النرويجي أن القرار قد اتخذ لتقام المسابقة في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو صيف 2021 على أن يتم توضيح المزيد من التفاصيل قريبًا.

ويُعد تأجيل يورو 2020 إلى 2021، فرصة مثالية للدوريات والبطولات المحلية من أجل استكمال المنافسات الكروية بعد تعطيلها، حال الانتهاء من الفترة الحرجة التي تمر بها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

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بقلم إسلام مصطفى

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