«الاتحاد المصري» والوكالة الألمانية ينظمان ورشة عمل عن تأمين المشروعات الصغيرة

يسعى الاتحاد المصرى للتأمين لإبرام شراكات مع عدد من منظمات التعاون الدولى

ينظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل عن فرص تأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة ودورها فى استراتيجيات الشمول المالى، وذلك بالتعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وذلك فى يوم الثلاثاء المقبل.

ويلقى علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة “gig” للتأمين كلمة ترحيب خلال الورشة، ويدير الورشة كلا من فين كامو مدير شركة “إي بى” للاستشارات وليمى مانجى مؤسس والعضو المنتدب لشركة “فين بروبيتى” للحلول.

المتحدثين فى الورشة

ويتحدث خلال الورشة كلا من باربرا شباجا المدير التنفيذى لشركة “FIB” للاستشارات وجريك لودى مدير تأمينات الحياة بشركة “بيونير” للتأمين بالفلبين وكذلك كيم شاترجى من شركة “Finprobity” للحلول وسيانى ملما مدير التأمين الشامل فى شركة “APA” للتأمين فى كينيا.

يسعى الاتحاد المصرى للتأمين لإبرام شراكات مع عدد من منظمات التعاون الدولى، ومن بينها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ»، لتوفير التغطيات التأمينية المناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولتركيز على الفئات محدودة الدخل ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

دور الاتحاد المصرى للتأمين

ويستهدف الاتحاد تحقيق الشمول التأمينى عبر الاستفادة من الخبرة العالمية المتوفرة لدى تلك المنظمات فى المجالات التى يستهدفها اتحاد التأمين، إضافة إلى دورها التنموى الذى تقوم به فى مصر، ويقم الاتحاد فى إطار استراتيجيته لتحقيق الشمول التأمينى المستدام، عبر تكليف اللجان الفنية بالاتحاد بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة، لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية، من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة، مثل الاتحادات الصناعية، والغرف التجارية، والوزارات والهيئات والمؤسسات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود.