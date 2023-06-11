الاتحاد المصري للتأمين: 90% من الكوارث الطبيعية العالمية بسبب تغير المناخ

أفاد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية بأنه اتخذ خطوات فعالة تجاه أخطار التغيرات المناخية، حيث أنشأ لجنة متخصصة للتأمين المستدام، ولجنة متخصصة للتأمين الزراعي، فضلًا على توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، مع عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام، حيث يتمثل 90% من الكوارث الطبيعية نتيجة لتغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف.

وأضاف الاتحاد أنه قد عقد ورش عمل خلال COP27، مثل ورشة العمل التحضيرية تحت عنوان “التكيف مع المناخ المتغير في إدارة المخاطر الكارثية في مصر ودلتا النيل” و”دور التأمين في مواجهة قضايا المناخ” و”كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف المتزايدة” و”المخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود.. قناة السويس كنموذج للدراسة” و”التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام.. تماشيًا مع إستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050″.

وكوّن الاتحاد المصري للتأمين لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصرية، بهدف توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وحماية ممتلكات الدولة؛ نظرًا لما يشهده العالم من ظواهر طبيعية متغيرة، وتشمل الأخطار الطبيعية (الفيضانات، العواصف، الأمطار الغزيرة، السيول، الجفاف، التغيرات المناخية) التي أدت إلى ضرورة دراسة كيفية تأسيس المجمعة، ومثال على ذلك؛ زيادة معدلات حدوث الزلازل في الفترة الأخيرة.