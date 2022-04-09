يوصي الاتحاد المصري للتأمين الشركات بأهمية اتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم فى تأمين مسئولية المنتجات لتخفيض حجم التعويضات والخسائر التي تتحملها الشركات.

وأكد الاتحاد دعمه لرفع المستوى المهني للمكتتبين من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات ودعوة الخبراء العالميين لنقل الخبرات الفنية اللازمة للسوق المصرية.

تقدم الدول يقاس بمدى إقبال الأفراد على حماية أنفسهم وممتلكاتهم

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أنه يقاس تقدم الدول بمدى إقبال أفرادها على حماية أنفسهم وممتلكاتهم من المخاطر التي يتعرضون لها، ويعتبر انتشار تأمين المسؤولية من الأضرار التي تلحق بالغير من مؤشرات نضوج السوق التأمينية وأرتفاع الوعي التأميني الذي أخذ أشكالاً وأنواعاً عديدة دعت إليها الحياة المعاصرة، ومن أبرز مظاهر التطور الصناعي الكم الهائل من إنتاج السلع المختلفة الأنواع، واكبها تطور في أساليب الدعاية والإعلان لجذب المستهلكين.

وأشار إلى أنه نتيجة لشعور المنتجين بالأخطار التى يتعرضوا لها نتيجة لتعاملهم في إنتاج سلع قد تكون سبباً في مسؤولياتهم عن تعويض الغير من المستهلكين مما يصيبهم من أضرار، وبرزت الحاجة إلى توفير ضمانات تأمينية تغطي المسؤولية والتي تعرف بتأمين مسؤولية المنتجات، المسؤولية هي الالتزام بالتعويض المادي عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة خطأ.

ورغم تعدد أنواع المسؤوليات ما بين أدبية وجنائية و مدنية إلا أن التأمين عموماً يركز على تغطية المسؤولية المدنية، وتقوم تلك المسؤولية عند وجود ضرر يصيب الآخرين نتيجة خطأ أو إهمال غير متعمد ويترتب على المتسبب ضرورة جبر هذا الضرر.

تعريف تأمين المسؤولية عن المنتجات

تأمين مسؤولية المنتجات يغطي الضرر الذي تسبب به منتج معين أو سلعة معينة، وتعوض وثيقة التأمين عن المبالغ التي يكون المؤمن له (المنتجون- المصنعون- الموزعون- البائعون- القائمون بالإصلاح) مسئولا عنها قانوناً، وتشمل التعويض عن الوفاة والإصابات الجسدية وتلف الممتلكات، وتقوم الشركة بتحديد حدود التعويض تتمثل فى حد تعويض عن الحادث الواحد Per occurrence ، حد تعويض سنوى. In aggregate.

وتشترط الشركة عند إصدار الوثيقة ضرورة قيام المؤمن له بالإفصاح في طلب التأمين عن طبيعة السلعة والغرض من استخدامها وشروط تداولها، ووسائل المراقبة والجودة أثناء مراحل التصنيع وغيرها من الحقائق الجوهرية التي لها تأثير مباشر على قبول التغطية التأمينية.

ولفت الاتحاد المصري للتأمين إلى أن وثيقة تأمين المسؤوليات عن المنتجات توفر التغطية التأمينية لنطاق متسع من السلع مثل المواد الغذائية، وأدوات التجميل، والأدوية، والأجهزة الكهربائية، والآلات الميكانيكية، والمنتجات الكيماوية، والكيماويات الزراعية والمبيدات الحشرية، وصناعة السيارات والسفن والطائرات ، والمواد الورقية والبلاستيكية ولعب الأطفال والغازات المعبأة في اسطوانات وغيرها من المنتجات.