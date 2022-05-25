الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

نظم الاتحاد المصرى للتأمين اليوم ورشة عمل لتدريب العاملين بشركات التأمين على استخدام البرنامج والمنصة التى صممها الاتحاد للرفع على منصة الضرائب، وذلك مساهمة من الاتحاد فى تيسير هذه المنظومة على شركات التأمين، إذ يوفر الاتحاد برنامجًا إلكترونيًا بجانب توجيه الشركة نحو تنظيم البيانات بصيغة معينة بسيطة تتوافق مع البرنامج لملء بيانات الفاتورة الإلكترونية على البرنامج الخاص بالاتحاد، وإرسالها مباشرة لصالح مصلحة الضرائب.

التدريب على منظومة الفاتورة الالكترونية

قدم الورشة وائل ثروت، رئيس لجنة نظم المعلومات بالاتحاد المصرى للتأمين، رئيس قطاع نظم المعلومات بشركة “قناة السويس للتأمين”، بحضور جرجس عبد النور المستشار الضريبى للاتحاد، ذلك بمقر الاتحاد المصرى للتأمين.

وتشمل الفاتورة الإلكترونية فى قطاع التأمين رفع وثائق وملاحق التأمين كفاتورة إلكترونية لمصلحة الضرائب، والتى تضم بيانات رقم الوثيقة أو الملحق، واسم المؤمن له (العميل)، ويتم تضمين رقم السجل التجارى للمؤمن له فى حالة زيادة القسط عل 50 ألف جنيه، أما فى حالة العميل الفردى فيتم تضمين رقم بطاقة الرقم القومى للعميل، بجانب بيانات قيمة القسط ونوع التأمين الذى حصل عليه العميل.

ضمن رؤية 2030

وتأتى الفاتورة الإلكترونية تماشيًا مع القرارات الجديدة، ومنظومة التحول الرقمى ضمن رؤية 2030 التى تجعل التعاملات الإلكترونية إلزاميًا على الشركات بأحجامها المختلفة، وذلك على مراحل مختلفة بعدد معين فى كل مرحلة.

والفاتورة الالكترونية هى وثيقة رقمية تساعد على حفظ البيانات وتبادلها عبر الإنترنت بسهولة بدلًا من التعاملات الورقية المتعبة، وتُستخدم لإثبات معاملات البيع بغض النظر عما تحتويه إذا كان منتجات أو خدمات، من خلال منظومة الضرائب المصرية سعيًا للتخلص من التعاملات الورقية على مستوى الجمهورية.