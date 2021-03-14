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الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل عن المسئولية الاجتماعية كأداة للتنمية المستدامة

ويتحدث فى الورشة التى ينظمها الاتحاد سينا حبوس مسشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وزيبا عسكر رئيس مركز الدراسات المصرفية والتمويل
الشاذلي جمعة 8:16 م, الأحد, 14 مارس 21 8:16 م, الأحد, 14 مارس 21

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ينظم الاتحاد المصرى للتأمين ورشة عمل افتراضية عن المسؤولية  الاجتماعية كأداة للتنمية لمستدامة “رؤية صناعة التأمين”  يوم الثلاثاء المقبل، ويرأس الندوة علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة “gig” للتأمين ويشارك فيها كمتحدث الدكتور كريم سرور أستاذ مشارك المحاسبة وحوكمة الشركات ونائب رئيس قسم المحاسبة والتمويل والاقتصاد بجامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة.

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الورشة تشارك بها هيئة الرقابة المالية

ويتحدث فى الورشة التى ينظمها الاتحاد سينا حبوس مسشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وزيبا عسكر رئيس مركز الدراسات المصرفية والتمويل بمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، ويدير الورشة الدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين.

فى إطار رؤية الدولة لعام 2030

وتركز الورشة على مفهوم المسؤولية الاجتماعية واهميتها لشركات التأمين ومساهمة قطاع التامين في تحقيق رؤية الدولة المصرية لعام 2030 ، وذلك من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تدعم الاستدامة ، كما تتعرض الورشة لتبادل الخبرات في ذات الموضوع من قطاع البنوك و دول الخليج العربى.

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بقلم الشاذلي جمعة

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