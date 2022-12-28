الاتحاد المصري للتأمين ينظم مؤتمر متناهى الصغر فبراير المقبل بالأقصر

كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية على التوالي، والذي سيعقد بفندق شتيجنبرجر نايل بالاس الأقصر خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس 2023 وذلك تحت عنوان: “دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر”.

توقعات بحضور كبير فى مؤتمر التأمين متناهى الصغر

وأضاف الزهيري أنه من المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام حضوراً كبيراً من ممثلي كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر، حيثُ سيتم تقديم محاضرات متميزة من خلال نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي خلال جلسات المؤتمر، كما أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام.

والجدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في ضوء النجاح الذى حققه في نسخته الأولى ، حيثُ شهد المؤتمر حضور أكثر من 300 مشارك من شركات التأمين ، ونخبة متميزة من خبراء التأمين متناهي الصغر ، كما أصدر المؤتمر توصيات لتطوير ورفع الوعى لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين.

فعاليات المؤتمر العام الماضي

وشهد أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية في مصر والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية في مجال التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين.

وأوضح الزهيرى أنه مما لا شك فيه أن اختيار محافظة الأقصر يأتي لكونها من أكثر محافظات الوجه القبلي استخداماً لتمويل وتأمين مشروعات متناهية الصغر، كما تعتبر مدينة ذات المائة باب من أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم.

وأكد أن اللجنة التنظيمية للمؤتمر تسعى هذا العام على تقديم جميع سبل الراحة لجميع المشاركين في المؤتمر.