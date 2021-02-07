الاتحاد المصري للتأمين يناقش فرص وتحديات وتطوير سوق «متناهي الصغر»

يأتي هذا التعاون (الشراكة بين الاتحاد المصري للتأمين وشبكة التأمين متناهي الصغر) ضمن خطة عمل الاتحاد لعام 2021

في ضوء التعاون المثمر بين الاتحاد المصري للتأمين وشبكة التأمين متناهي الصغر، واهتمام الجهتين بالشمول التأميني والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، قام الاتحاد المصري للتأمين بعقد ندوة افتراضية يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021 بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر.

وتعد هذه الورشة هي أول ورشة عمل مقدمة من منصة الاتحاد SPI HUB والتي ستكون مسؤولة عن تقديم ورش العمل والبرامج التدريبية والندوات التي تناقش الموضوعات الجديدة والملحة بسوقي التأمين المصرية والعالمية بما يخدم زيادة الوعي في سوق التأمين المصرية.

مناقشة معوقات وحلول تطوير النشاط

هذا وقد جاءت الورشة تحت عنوان (سوق التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية.. المضي قدماً) وتضمنت ورشة العمل استعراضًا لبيانات تقرير Microinsurance Landscape 2020 / المنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر 2020 ، مع التركيز على سوق التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية وأهم التحديات والفرص للنمو بهذا السوق الحيوي.

كما تمت مناقشة المعوقات والحلول الممكنة لدفع وتطوير سوق التأمين متناهي الصغر وتحقيق الشمول التأميني.

يأتي هذا التعاون (الشراكة بين الاتحاد المصري للتأمين وشبكة التأمين متناهي الصغر) ضمن خطة عمل الاتحاد لعام 2021 والتي تعتبر أحد الشراكات التي تخدم استراتيجية الاتحاد في الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية ،والتي تتماشي مع اهداف شبكة التأمين متناهي الصغر الخاصة بتحقيق الشمول التأميني.

وقامت شبكة التأمين متناهي الصغر منذ نشأتها بتقديم سلسلة تقارير دولية حول التأمين متناهي الصغر تحت اسم Microinsurance Landscape والتي تمثل معيارًا فريدًا يتبع اتجاهات وتطور منتجات وخدمات التأمين متناهي الصغر في الأسواق المختلفة ومدي تحقيق هذه الأسواق للشمول التأميني.

الاتحاد المصرى للتأمين يترجم تقرير متناهى الصغر

وفي عام 2020 شهدت الدراسة (تقرير Microinsurance Landscape 2020 / المنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر 2020) لأول مرة مشاركة 194 شركة ومقدم خدمات التأمين متناهي الصغر في 30 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

كما قام الاتحاد المصري للتأمين بترجمة التقرير إلى اللغة العربية حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اصدار نسخه باللغة العربية للتقرير.

عن شبكة التأمين متناهى الصغر

هذا وتعتبر شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network من أهم المنصات العالمية التي تجمع بين شركات التأمين والهيئات التنظيمية ووكالات التنمية وواضعي السياسات، لإيجاد حلول تأمينية للمخاطر التي تواجه المواطنين المعرضين للخطر في العالم.

وتهدف إلى تحسين قدرة الأسر ذات الدخل المنخفض عن طريق برامج التأمين متناهي الصغر على مستوي العالم من خلال تحسين استيعابهم للشمول التأميني والمساهمة في تحسين البيئة العامة للتأمين. هذا ويقع مقر شبكة التأمين متناهي الصغر في لوكسمبورغ وتضم حوالي 400 خبير و70 منظمة في أكثر من 50 دولة.

هذا ومن الجدير بالذكر انه شارك في الورشة كل من علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين وهشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكاثرينبولفرماخر ، المدير التنفيذي لشبكة التأمين متناهي الصغر، وقام بإدارة ورشة العمل، الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين.