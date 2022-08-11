الاتحاد المصري للتأمين يمد موعد تسليم أبحاث مسابقة «عزة عارفين»

أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن مد موعد تسليم الأبحاث المشاركة في المسابقة البحثية “مسابقة عزة عارفين للأبحاث” بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الرابعة لعام 2022 إلى 1 سبتمبر 2022، حيثُ يقدم الباحثون موضوع المسابقة باللغة الإنجليزية على ألا يزيد الورق عن 15 صفحة ولا يقل عن 12 صفحة.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أنه يجب أن يتناول البحث إحدى محاور المؤتمر لهذا العام، وهي التعديلات الرقابية ودورها في مواجهة مخاطر التأمين الناشئة.. دور التشريعات الرقابية في مواكبة المتغيرات العالمية في سوق التأمين.

وتشمل محاور الأبحاث التحول السريع في المخاطر الناشئة “رؤى جديدة للمخاطر الناشئة والاتجاهات التكنولوجية الجديدة في التأمين وخطوات تحسين الابتكار في صناعة التأمين إقليمياً وعالمياً بجانب التأمين المستدام والطريق إلى COP27. كيف يمكن لقطاع التأمين أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ.

وتتضمن شروط المسابقة ألا يزيد عمر المشارك عن 50 عامًا في 1 أكتوبر 2022 وألا يكون البحث المقدم قد سبق فوزه في أي مسابقة بحثية أو علمية أخر وأن يكون البحث أصلياً وليس مقتبساً.

وكذلك ألا يكون المتسابق قد فاز بإحدى جوائز مسابقة “شرم راندفو “عن العام الماضي وأن يكون البحث موثقا بالمراجع والمصادر بشكل علمي كما أن الأبحاث المقدمة للمسابقة لا ترد سواء فازت أو لم تفز.

وسيتم منح الفائزين جوائز مالية بالإضافة إلى شهادات تقدير من اللجنة المنظمة لملتقى شرم الشيخ الرابع وفقاً لما يلي:

المركز الأول 2500 دولار أمريكي.

المركز الثانى 2000 دولار أمريكي.

اما المركز الثالث 1500 دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن المسابقة البحثية جزءا هام من فعاليات الملتقى وإحدى أبرز الأنشطة العلمية على مدار ثلاث دورات متتالية، بمشاركة عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي، حيثُ شارك بها في عام 2021 أكثر من 30 متسابق من دول متعددة.