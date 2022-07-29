الاتحاد المصري للتأمين يكشف عن تفاصيل موضوعات وشروط جوائز «شرم رنديفو» 2022

أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن شروط وموضوعات مسابقة عزة عارفين للأبحاث والمسابقة الرياضية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين “شرم رنديفو” لعام 2022.

وتعتبر المسابقة البحثية جزءا هاما من فعاليات الملتقى وأحد أبرز الأنشطة العلمية على مدار ثلاث دورات متتالية، بمشاركة عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي، حيثُ شارك بها في عام 2021 أكثر من 30 متسابقا من دول متعددة.



وكشف الاتحاد عن موضوعات المسابقة إذ يقدّم البحث موضوع المسابقة باللغة الإنجليزية، ويتناول إحدى محاور المؤتمر لهذا العام، وهي أولا – التعديلات الرقابية ودورها في مواجهة مخاطر التأمين الناشئة.. دور التشريعات الرقابية في مواكبة المتغيرات العالمية في سوق التأمين.

أما الموضوع الثانى فهو التحول السريع في المخاطر الناشئة “رؤى جديدة للمخاطر الناشئة” أما الموضوع الثالث فهو الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في التأمين.

والموضوع الرابع هو خطوات تحسين الابتكار في صناعة التأمين إقليميا وعالميا؛ أما الموضوع الخامس فهو التأمين المستدام والطريق إلى “COP27” كيف يمكن لقطاع التأمين أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ.



وأوضح الاتحاد أن شروط المسابقة تشمل ألا يزيد عمر المشارك عن 50 عامًا في 1 أكتوبر 2022 و

ألا يكون البحث المقدم قد سبق فوزه في أي مسابقة بحثية أو علمية أخري.

كما يجب أن يكون البحث أصليا وليس مقتبسا وألا يكون المتسابق قد فاز بإحدى جوائز مسابقة “شرم رنديفو”عن العام الماضي.

وضمت الشروط أن يكون البحث موثقا بالمراجع والمصادر بشكل علمي، كما أن الأبحاث المقدمة للمسابقة لا ترد سواء فازت أو لم تفز.

أما عن الجوائز فيمنح الفائزون جوائز مالية بالإضافة إلى شهادات تقدير من اللجنة المنظمة لملتقى شرم الشيخ الرابع ويحصل صاحب المركز الأول على 2500 دولار ويحصل صاحب المركز الثاني على 2000 دولار أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 1500 دولار .

ولفت الاتحاد إلى أن آخر موعد لتسليم الأبحاث المشاركة في المسابقة هو 15 أغسطس المقبل.

كما سيتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 15 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة أطلق عليها اسم عزة عارفين المدير التنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين وخبيرة التأمين، تكريما لذكراها ولما تركته من بصمة وإنجازات في مجال صناعة التأمين طوال مسيرتها العملية التي تزيد عن أربعين عاما، والتي انتهت بشغل منصب المدير التنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين، حيث كانت عنصرا أساسيا في إثراء أنشطته، وإنجاح فعالياته، كما كانت صاحبة فكرة إقامة مسابقة علمية ضمن فعاليات الملتقى، وأشرفت بكفاءة واقتدار على تنظيم تلك المسابقة.

كما أن الاتحاد المصري للتأمين يعلن عن عقد سلسلة المسابقات الرياضية التي تعقد على هامش مؤتمر شرم الشيخ وذلك للعام الرابع على التوالي وتشمل في هذا العام مسابقة كرة القدم ويتم منح الفريق الفائز بالمركز الأول كأس البطولة.

وهناك مسابقة التنس و يتم منح المتسابقين أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث كئوس رياضية .

أما مسابقة تنس الطاولة فيتم منح المتسابقين أصحاب المراكز من الأول الى الثالث كئوس رياضية.