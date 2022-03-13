الاتحاد المصري للتأمين يكرم أتسوشي ياماكاجي لإسهاماته في السوق المصرية

بعد انتهاء فترة ولايته بشركته وعودته إلى اليابان

كرم علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أتسوشي ياماكاجي، العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل بمناسبة انتهاء فترة عمله وانتقاله للعمل كعضو منتدب بفرع الشركة في دولة ميانمار .

ومن المعروف أن أتسوشي ياماكاجي التحق بمجموعة طوكيو مارين العالمية عام 1997 لذا فإجمالي خبرته بسوق التأمين تتخطي ال 20 عاما.

وقبل إشغاله منصب العضو المنتدب في طوكيو مارين مصر شغل منصب مدير التخطيط المؤسسي والشئون المالية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات بطوكيو مارين المكسيك لمدة 6 سنوات.

وجاء هذا في إطار التقليد الذي أتبعه الاتحاد المصري للتأمين لتكريم قادة القطاع عند انتهاء خدمتهم وفاءاً وعرفاناً لما قدموه الى سوق التأمين المصري.

220 مليون جنيه أقساط طوكيو مارين العام الماضى

وحقتت شركة طوكيو مارين جينرال تكافل – مصر، أقساطا تأمينية بنحو 220 مليون جنيه فى نهاية العام المالى الماضى، بزيادة قدرها %15 عن العام السابق.

ويشغل النمو فى أقساط التأمين لشركة «طوكيو مارين» كان على وجه الخصوص فى فروع السيارات والحوادث المتنوعة والشخصية والطبى، بسبب زيادة فى وثائق التأمين الجديدة التى تم طرحها العام الماضى.

تشغيل أتون باستثمارات تجاوزت مليون دولار

واستطاعت طوكيو مارين فترة تولى اتسوشى ياماكاجى ولايتها إنجاز مشروع استبدال النظام الإلكترونى «آتون» فى عام 2020، باستثمارات تجاوزت مليون دولار أمريكى، وأصبحت البنية التحتية لها أكثر صلابة، بحيث يمكنها أن تركز الآن على النمو والابتكار للمنتجات والخدمات الجديدة.

وسددت طوكيو مارين جينرال تكافل مصر تعويضات بلغت حوالى 75.5 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، ساهمت فى حماية عملائها من الخسائر الناجمة عن الحوادث التى تحققت بالفعل.

وأشارت الشركة فى بيان سابق لها أن مبلغ التعويضات المدفوعة فى ظل ظروف انتشار فيروس كورونا يشكل تقدمًا كبيرًا، خاصة أن فرع التأمين الطبى يمثل حصة كبيرة نسبيًا منها.

وأشار العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين إلى أن شركته تتعامل حاليًا مع حوالى 150 وسيط تأمين مقارنة بحوالى 40 وسيطًا منذ عدة سنوات.