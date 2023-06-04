عقد الاتحاد المصري للتأمين، الخميس الماضي، الموافق الأول من يونيو 2023 بفندق بيراميزا، حفل تأبين جمال حمزة؛ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين سابقًا وأحد رواد صناعة التأمين وإعادة التأمين بمصر والعالم العربي، والذي وافته المنية في شهر مارس الماضي، عرفانًا بمسيرته الحافلة في دعم صناعة التأمين المصرية.

واستُهل حفل التأبين بعرض فيلم تسجيلي يتضمن السيرة الذاتية لجمال حمزة، ولقطات تذكارية خلال مراحل عمره المختلفة، وملخص لما تركه من إرث لصناعة التأمين المصرية، بحضور أسرته والعديد من أصدقائه وبعض رواد التأمين، وألقى علاء الزهيري؛ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، كلمة، تبعته كلمة شركة مصر القابضة للتأمين، وألقاها محمد مهران؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، ثم كلمة أسرة الفقيد والتي شارك بها حرمه وابناؤه، وشارك بإلقاء الكلمات؛ عزت عبد الباري، وعبد الرؤوف قطب، وهمام بدر، ومحمد عبد الجواد، وإبراهيم عبد الشهيد، وجمال صقر، ومحمد قطب، وسامية حيدة، وخالد عبد الصادق، ومحمد عبد الرسول، ومحمد صادق، ومحمد الدشيش، والدكتور جمال شحاتة؛ عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، وكانت كلمته نيابة عن الجامعة، باعتبارها الجامعة التي تخرج منها الراحل.

وعُرض تسجيلًا مصورًا لكلمة رثاء من ستيفانوس ملخرينوس؛ المدير الإقليمي بشركة ميونخ ري سابقًا، وتسجيلًا صوتيًا لأحمد عارفي، وانتهت فاعليات الحفل بتكريم اسم الراحل من خلال درع تكريم قدّمه رئيس الاتحاد المصري للتأمين لأسرة الراحل.

جدير بالذكر، أن جمال حمزة قد تولى العديد من المناصب بمصر وخارجها، فقد كان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين، ورئيس لمجلس إدارة شركة مصر للتأمين، وشغل منصب نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إعادة التأمين الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى العديد من المناصب الاستشارية وعضوية مجالس الإدارات في مصر والعالم.