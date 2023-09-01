الاتحاد المصري للتأمين يعلن نتيجة مسابقة «عزة عارفين للبحوث»

أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن نتيجة مسابقة “عزة عارفين للبحوث”، المنعقدة على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الخامسة لعام 2023 تحت عنوان: “صناعة التأمين: المضيّ قدمًا نحو تخطي العقبات” تحت رعاية الجمعية المصرية للتامين التعاوني، وشارك في مسابقة ذلك العام 17 متسابقًا.

وحصل على المركز الأول؛ محمد جابر، من شركة gig مصر، عن بحثه المقدم بعنوان “شركة التأمين المستقبلية الناجحة”، بينما ذهب المركز الثاني إلى نهى محمد؛ بهيئة الرقابة المالية، عن بحثها “أثر ارتفاع تكلفة المعيشة على فعالية أطراف صناعة التأمين وأثره على تحقيق الشمول التأميني”، كما حصل على المركز الثالث البحث المشترك المقدم من محمد أشرف والدكتور محمد عبد الفضيل والدكتورة آرتي ويصا، بشركة بوبا للتأمين، وعنوانه “التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية: الوضع الحالي والطريق نحو المستقبل”.

ويُمنح الفائزون شهادات تقديرية بالإضافة إلى جوائز مالية، حيث يحصل المركز الأول على 2500 دولار، بينما المركز الثاني يحصل على 2000 دولار، كما أن المركز الثالث يحصل على 1500 دولار.

وتولت لجنة تحكيم محايدة البحوث المقدمة، مكونة من خبراء ومتخصصين في صناعة التأمين، وهم أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، وحسام علما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي، وسوفيك بانيرجيا؛ الرئيس الفني لشركة جي بي بودا لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة، وشكيب أبو زيد أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين، وعمر جودو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، وهيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ومايكل ماكورد العضو المنتدب لمركز التأمين متناهي الصغر -ميليمان- الولايات المتحدة، ومنال مشكور رئيس مركز الدراسات التأمينية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية و المالية.

وتسلم الجوائز للفائزين في الحفل الختامي للملتقى وتمنح اللجنة المنظمة الفائزين تسجيلًا وإقامة خلال الأيام الرسمية للملتقى، وينشر بعض البحوث الفائزة بمجلة استدامة النص سنوية التي يصدرها الاتحاد المصري للتأمين.

ومسابقة “عزة عارفين للبحوث” من أبرز المسابقات العلمية، بصناعة التأمين في الشرق الأوسط وأفريقيا، المعقودة للعام الخامس على التوالي.

وأطلق على المسابقة اسم “عزة عارفين” المدير التنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين وخبيرة التأمين، تكريمًا لذكراها ولما تركته من بصمة وإنجازات مشرفة في مجال صناعة التأمين طوال مسيرتها العملية التي تزيد عن 40 عامًا، كما كانت صاحبة فكرة إقامة مسابقة علمية ضمن فعاليات الملتقى، وأشرفت بكفاءة واقتدار على تنظيم تلك المسابقة في نسختها الأولى والثانية.