الاتحاد المصري للتأمين يعلن أسماء الفائزين بجائزة عزة عارفين

أعلن الاتحاد المصرى للتأمين اليوم عن نتيجة المسابقة البحثية “مسابقة عزة عارفين” لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الرابعة لعام 2022، والتى يتم تنظيمها سنويا ضمن فعاليات الملتقى برعاية شركة قناة السويس لتأمينات الحياة.

22 متسابقًا يشارك بالمسابقة

وتعد المسابقة البحثية لملتقى شرم الشيخ من أبرز المسابقات العلمية على مستوى صناعة التامين، حيث شارك فى مسابقة هذا العام 22 متسابقا.

وتم تقييم الأبحاث المقدمة من قبل لجنة التحكيم المكونة من (وفقاً للترتيب الأبجدى) كل من سوفيك بانيرجيا

العضو المنتدب لشركة كونتيننتال رى كينيا و شكيب أبو زيد

الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين وكذلك عادل فطورى

العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى فضلا عن عمر جودة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين و مايكل ماكورد العضو المنتدب لمركز ميلمان للتأمين متناهى الصغر و منال مشكور رئيس مركز التأمين بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية و هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وهيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة متلايف مصر.

الفائزين بجائزة عزة عارفين

وجاءت النتيجة وفقا لتقييمات السادة المحكمين كما يلى؛ المركز الأول وقد فاز بها كل من أحمد سامى سيد ورغدة على عبدالرحمن – كلية التجارة بجامعة القاهرة.

وفاز بالمركز الثانى كريم محمد عوض بشركة جى أى جى للتأمين، وفازت بالمركز الثالث علا عارف من

كلية التجارة بجامعة القاهرة.

وسيتم تسليم الجوائز للسادة الفائزين فى الحفل الختامى لملتقى شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التامين.