هشام رمضان يفوز بعضوية الاتحاد المصري للتأمين

عقد بمقر الاتحاد المصري للتأمين اليوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتأمين ، وذلك لإجراء انتخابات على منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد، ممثلا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك لاستكمال نصاب المجلس .

اختيار هشام رمضان لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين

وأسفرت عملية الانتخابات وفرز الأصوات عن فوز هشام رمضان العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد، ممثلا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وجاءت عملية الانتخابات في ضوء ما جاء بنص المادة (29) من النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (35) لسنة 2013.