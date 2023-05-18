الاتحاد المصري للتأمين يعتزم إقامة مسابقة «عزة عارفين» بملتقى شرم الشيخ لعام 2023

يعتزم الاتحاد المصري للتأمين تنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الخامسة لعام 2023، بفندق ريكسوس سي جيت شرم الشيخ، من السابع عشر من سبتمبر إلى التاسع عشر من سبتمبر 2023 تحت عنوان «صناعة التأمين: المضي قدمًا نحو تخطي العقبات».

وأعلن الاتحاد المصري للتأمين عن المسابقة البحثية «مسابقة عزة عارفين للأبحاث» بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الخامسة لعام 2023، وتعد جزءًا هامًا من فعاليات الملتقى وإحدى أبرز الأنشطة العلمية التي ينتظرها عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث شارك بها في عام 2022 أكثر من 28 متسابق من دول متعددة، ونُشر البحث الفائز بالمركز الأول للعام الماضي بمجلة «استدامة»، وهى أول مجلة دورية نصف سنوية أُصدرت تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية بشهر مارس الماضي .

وأعلن الاتحاد لمن أراد أن يقدّم موضوعه البحثي في المسابقة أن باللغة الإنجليزية، متناولًا إحدى محاور الملتقى لهذا العام، وهي «التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل» أو «كيفية التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية» أو «تحديات وإستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام» أو «تحقيق الشمول التأميني على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسيط» أو «شركة تأمين المستقبل الناجحة».

وبيّن اتحاد التأمين في شروط التأهل للمسابقة؛ ألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا في السابع عشر من سبتمبر 2023، وألا يكون البحث المقدم قد فاز بأي بحث أو مسابقة علمية أخرى، وأن يكتب باللغة الإنجليزية، وأن يكون البحث أصليًا وغير مقتبس (ولا تزيد نسبة الاقتباس عن 20%)، وألا يكون المتسابق قد فاز بإحدى جوائز مسابقة ملتقى شرم الشيخ للعام الماضي، وأن يكون البحث موثقًا علميًا بالمراجع والمصادر، مشيرًا إلى أن الأبحاث المقدمة للمسابقة لا ترد، سواء فازت أو لم تفز.

وأشار الاتحاد إلي تقدم المشاركين ببحوثهم في المسابقة بحد أقصى بحلول منتصف الليل بتوقيت القاهرة، في الأول من أغسطس 2023، كما أنه سيتم تحكيم البحوث المقدمة من قبل لجنة تضم مجموعة من خبراء التأمين في مصر والعالم، وسوف يتم إعلان نتيجة المسابقة في الخامس من سبتمبر 2023.

ويمنح الفائزون جوائز مالية بالإضافة إلى شهادات تقدير من اللجنة المنظمة للملتقى، على أن يفوز المركز الأول بـ2500 دولار، بينما المركز الثاني بـ2000 دولار، وأخيرًا المركز الثالث بـ1500 دولار، وتسلم الجوائز في الحفل الختامي للمؤتمر، وتمنح اللجنة المنظمة الفائزين تسجيلًا مجانيًا للملتقى وإقامة مجانية خلال أيامه الرسمية.

يذكر أن تلك المسابقة قد أطلق عليها اسم «عزة عارفين»؛ المدير التنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين وخبيرة التأمين، تكريمًا لذكراها ولما تركته من بصمة وإنجازات في مجال صناعة التأمين طوال مسيرتها العملية التي تزيد عن 40 عامًا، وكانت صاحبة فكرة إقامة مسابقة علمية ضمن فعاليات الملتقى، وأشرفت بكفاءة واقتدار على تنظيمها.