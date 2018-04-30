الاتحاد المصري للتأمين يطالب بتأسيس مجمعة إجبارية لتغطية المخاطر الطبيعية

الشاذلى جمعةطالب الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة تضافر الجهود بين شركات التأمين والحكومة لمواجهة المخاطر الطبيعية عبر تفعيل إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية بشكل إجبارى في السوق المصرى.وأكد الاتحاد في بيان له اليوم أن الهدف من المجمعة هو حماية الشركات الأعضاء من الخسائر التى قد تتعرض لها نتيجة تحقق ال

الشاذلى جمعة

طالب الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة تضافر الجهود بين شركات التأمين والحكومة لمواجهة المخاطر الطبيعية عبر تفعيل إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية بشكل إجبارى في السوق المصرى.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم أن الهدف من المجمعة هو حماية الشركات الأعضاء من الخسائر التى قد تتعرض لها نتيجة تحقق الأخطار الطبيعية، وكذا مواجهة الخسائر الجسيمة التى تمثل كوارث طبيعية وتشكل خطرا على المراكز المالية للشركات الأعضاء وأيضا دعم قدرات الاقتصاد القومى عن طريق زيادة الطاقة الإستيعابية لسوق التأمين المصرى وقدرته على تحمل المخاطروكذلك زيادة القدرة التفاوضية للشركات الأعضاء وذلك بتوفير التغطيات المناسبة لإعادة التأمين لتغطية الأخطار الطبيعية لدى الأسواق الخارجية .

وتقوم بمجمعة المخاطر الطبيعية بتغطية وثائق و ملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسى التى تصدر من الشركات الأعضاء وكذلك معاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية والتى تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها ، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة فى وضع الشروط والأسس الفنية للاكتتاب السليم مع بحث المطالبات التى تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأى فيها وتقدير قيمتها تمهيداً لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة

واشترط أن يكون رأى المجمعة ملزما لأعضاء المجمعة فضلا عن عداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية فى مصر والأخطار المؤمن عليها بشركات التأمين الأعضاء وإعداد البرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والإتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقاً للأسعار الإسترشادية التى تحددها اللجنة الإدارية مع مراجعتها كل فترة وكذا إعداد الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها فى تحقيق أغراضها.

و الجدير بالذكر أن النظام الأساسى للمجمعة قد تم التوقيع عليه من جميع شركات الممتلكات العاملة بالسوق.

وفقا للدراسة التى أعدتها لجنة الحريق بالاتحاد المصري للتأمين عن العام 2015 فإن الأخطار الطبيعية أظهرت ارتفاعا فى معدلات الخسائر حيث بلغت قيمة التعويضات للسوق ككل أكثر 29 مليون بنسبة تصل إلى %403 مقارنة بالأعوام السابقة وقد بلغت قيمة الأقساط الصافية للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطار الطبيعية نحو 48,7 مليون جنيه بما يمثل ربع التعويضات المسددة والبالغة 196,3 مليون جنيه ويبلغ العدد الاجمالى لوثائق الأخطار الطبيعية بالسوق 22690 وثيقة .

و أشارت الدراسة إلى أن كل شركة تأمين يحق لها تحديد السعر المناسب مع الالتزام بالحد الأدنى أسوة بوثيقة الشغب والإضرابات وقد أكدت الدراسات الفنية المعدة باللجنة ضرورة الإسراع فى تأسيس مجمعة من الشركات الأعضاء لتغطية الأخطار الطبيعية وقد وافقت هيئة” اللويدز” البريطانية على توفير التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية بقيمة تصل إلى400 مليون دولار.