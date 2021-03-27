الاتحاد المصري للتأمين يسعى للوصول لشرائح جديدة بالمجتمع عن طريق الإعلام

توضح بعض مشكلات صناعة التأمين، الأهمية القصوى لدور الإعلام والوعي التأميني، والتي أشار إليها معهد التأمين القانوني بلندن من خلال دراسة لجامعة Cass Business School ، والتي انتهت إلى ضرورة التركيز على تعميق الفهم بصناعة التأمين ومنتجاتها وإعادة بناء الثقة في الصناعة وسمعتها.

ويعتبر الإعلام بفروعه المختلفة من أهم وسائل نشر الوعى التأميني في المجتمع، حيث أنه يعد الركيزة الأساسية في نشر الوعى بوسائله المختلفة سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء.

وأشار الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية إلى وجود أو ظهور أدوات آخرى لنشر الوعي التأميني تتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والمواقع الإلكترونية.

أهمية وسائل التواصل الاجتماعي

وأصبحت هذه الأدوات في الوقت الحالي أهم الوسائل التي تجذب الجمهور، ولم يقتصر دور وسائل الإعلام على نقل وتغطية مختلف المنتديات، والمؤتمرات المتعلقة بصناعة التأمين بل شاركت في السنوات الأخيرة في هذه البرامج بصفتها راعياً أساسيا، كما استضافت بعض هذه المؤتمرات، مما يدل على اهتمامها بقطاع التأمين إدراكها لدورها المحوري في هذا الصدد.

وانطلاقا من الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في دعم التوعية ونشر المعلومات التي تساهم في تعريف الجمهور بالتأمين وفوائده وأهميته للفرد والمجتمع ودوره في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، فإن تنسيق الجهود والمبادرات بين الاتحاد المصري للتأمين والإعلام في سبيل نشر الوعي التأميني بصورة أفضل، من خلال الوصول إلي شرائح أكبر في المجتمع.

تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والإعلام

ويساهم ذلك التعاون على تحقيق الأهداف التالية وهى تزويد الجمهور المستهدف بالمعلومات من حيث تقديم التحليل وتفسير المعلومات التي تخص التأمين وشركاته والتغطيات التي يحتاج اليها الأفراد والشركات وكيفية التواصل مع شركات التأمين، وتصميم رسالة إعلامية جيدة تسهم في نشرالثقافة التأمينية بشكل مبتكر وحديث يساعد على زيادة وعى الجمهور بالتأمين ومنتجاته.

ويساهم الإعلام بمختلف وسائله لتعريف شرائح المجتمع المختلفة بأهمية التأمين للفرد من خلال تقديم رسائل إعلامية بسيطة وواضحة للفئات االتي لم تصل اليها الخدمات التأمينية، وتبنى الإعلام سياسة محددة تساهمفي تشكيل اتجاهات ومعارف الجمهور عن التأمين، وتغيير الصورة الذهنية عن التأمين من سلبية الى إيجابية، من خلال بث الثقة والمصداقية في صرف التعويضات عند وقوع الاخطارالمؤمن منها والإعلان عنها.