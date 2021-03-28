الاتحاد المصري للتأمين يسعى لتقديم رؤية مستقبلية جديدة بأساليب متطورة

أصدر الاتحاد المصري للتأمين مئات البيانات الصحفية التي عالجت جميع أوجه صناعة التأمين المصرية، سواء بهدف التوعية أو مواكبة الأحداث أو تقرير وجه نظر الاتحاد المصري للتأمين في القضايا الاقتصادية والمجتمعية الهامة.

ويسعى الاتحاد في تقديم رؤية مستقبلية جديدة بأساليب حديثة ومتطورة تتماشى مع روح العصر والتحول الرقمي في صناعة التأمين لمخاطبة شرائح المجتمع المختلفة من خلال طرح الأفكار.

الاتحاد المصرى للتأمين يسعى للتواجد بشكل مبتكر

وتتضمن هذه الأفكار التواجد بحملات التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبتكر تخاطب شرائح المجتمع المختلفة، والعمل على تأسيس قناة على اليوتيوب للتوعية بالتأمين يتم من خلالها بث فيديوهات مبسطة توضح أهمية التأمين في حياتنا وفوائده، وتنفيذ أفكار ابتكارية للتوعية عن المشروعات الصغيرة والتأمين متناهي الصغر حتى تصل إلى أكبر شريحة من شرائح المجتمع المختلفة.

وتشمل الأفكار كذلك إنشاء تطبيقات رقمية على المحمول للتوعية بمسميات بسيطة على سبيل المثال (التأمين والناس – تأمينك حمايتك)، والتواجد في البرامج الاجتماعية التي تحقق نسبة مشاهدة عالية سواء في الإذاعة والتليفزيون بهدف تعريف الجمهور بفوائد التأمين وذلك من خلال مشاهدة هذه البرامج الاجتماعية.

حملات الوعى التأميني

وذلك بجانب تنفيذ حملات للتوعية في البرامج الإذاعية الاجتماعية والتي تكون لها نسبة استماع عالية للتعريف بالتأمين، والتواجد من خلال البرامج الدينية في الإذاعة، عقد العديد من الندوات في الجامعات والمدارس للتعريف والتوعية بالتأمين ” بعد الانتهاء من أزمة كورونا”.

ومما لا شك فيه، أن جميع هذه الأنشطة سيكون لها أثر إيجابي على بناء صورة ذهنية إيجابية عن دور قطاع التأمين المصري في دعم المجتمع المصري ومشاركته فى مواجهة المخاطر وتقليل الأثار المترتبة عن تلك المخاطر.