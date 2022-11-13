الاتحاد المصري للتأمين يدعو للشراكة مع الدولة في مواجهة خطر الجفاف

دعا الاتحاد المصرى للتأمين إلى الشراكة مع أجهزة الدولة المعنية فى الإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف، وعقد ورشة العمل الثانية فى المنطقة الزرقاء يوم الخميس الماضى، وذلك بالتعاون مع نظيريه الفرنسى والمغربى، تحت عنوان “كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة”.

الورشة تناقش دور شركات التأمين فى مواجهة الجفاف

وأدار علاء الزهيرى (رئيس الاتحاد المصرى للتأمين) دفة الحوار خلال ورشة العمل وتحدث كل من إكسويهى ليهان (الأمين العام لمنتدى تطوير التأمين) وستيفانو سيجنور (رئيس وحدة تغير المناخ والطاقة المستدامة بالمفوضية الأوروبية)، وجو تيندال (مدير شئون البيئة ب OECD)، بجانب كارينا واللى (رئيس القطاع العام لقضايا المناخ بشركة أكسا).

علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أن فعاليات الورشة بدأت من خلال قيام كل من فلورينس لاستمان (رئيس الاتحاد الفرنسى لشركات التأمين) ومحمد بن صالح (رئيس الاتحاد المغربى لشركات التأمين وإعادة التامين ) وعلاء الزهيرى (رئيس الاتحاد المصرى للتأمين) بعرض تجارب فرنسا والمغرب ومصر فى التعامل مع قضايا مناخ؛ حيث تم إلقاء الضوء على الجهود التى تم بذلها لمواجهة هذه الأخطار من خلال التنسيق بين الدولة والقطاعين العام والخاص.

أهمية زيادة الوعى بمخاطر المناخ

وأوضح الاتحاد أن المتحدثين ألقوا الضوء على مشكلة تزايد خطر الجفاف والمناطق الأكثر عرضة لذلك وكيف يمكن لصناعة التأمين تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذا الخطر؛ كما تم مناقشة الدور الذى يمكن أن يلعبه التأمين ضمن المؤسسات المالية الأخرى من أجل مواجهة خطر الجفاف.

ولفت إلى أن الورشة دعت جميع الأطراف المعنية الاسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف من خلال عقد الشراكات بين أجهزة الدولة المعنية وصناعة التأمين، والبحث عن وسائل مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بمخاطر الجفاف ووضع المخططات التأمينية المناسبة لذلك، بجانب أهمية تضافر الجهود على جميع الأصعدة لرفع الوعى بمخاطر المناخ خاصة الجفاف.