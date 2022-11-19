الاتحاد المصري للتأمين يتعاون مع اتحاد الصناعات في تخفيف مخاطر المناخ

عقد الاتحاد المصرى للتأمين ورشة العمل الرابعة فى المنطقة الخضراء يوم الثلاثاء الماضى، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان “التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 “، وأدار الدكتور السيد تركى المستشار الأول باتحاد الصناعات المصرية دفة الحوار خلال ورشة العمل.

مناقشة دور قطاع التأمين فى دعم استخدام السيارات الكهربائية

وشارك كمتحدثين كل من علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والدكتور حسام علام المدير الإقليمى للنمو المستدام CEDARE، وأحمد سميررئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC.

وخلال المناقشات التى دارت أثناء الورشة تم مناقضة دور قطاع التأمين المحورى فى دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء، وكذلك المساهمة فى اتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر؛ وهو ما يعد بمثابة خطوة مهمة حيث إن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر لا يزال فى مرحلته الأولى، إضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة فى المساهمة فى دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر، وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.

وناقشت الورشة كذلك أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومى لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.

واستعرض المتحدثون المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الكهربائى التي يمكن أن تسرع فى انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل، ومناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تم بذلها فى مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.

استعراض جهود التأمين المستدام

وخلال الورشة تم تقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التأمين المستدام، وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر، وإلقاء الضوء على الجهود المطولة التى تم بذلها الاتحاد لدعم القطاع الزراعي من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب للتأمين الزراعى بالتعاون مع كبري شركات اعادة التامين العالمية.

كما تم مناقشة بدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية ومناقشة امتداد هذه التغطيات لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.

وفى ختام الورشة تم الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية والتي خاطب الاتحاد الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، كما تم إلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم اتخاذها فى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.

وأكد المتحدثون تعزيز وإبراز دور مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية، ومناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل كهربائى في مصر، بجانب كيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.

وعلى هامش ورشة العمل، قام علاء الزهيرى بإلقاء الضوء على التطور الذى يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) فى الوقت الحالى فى مصر، حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار، وأشار إلى أنه من خلال الإستراتيجية التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنيه أى تحقيق زيادة بنسبة 100%.