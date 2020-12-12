الاتحاد المصري للتأمين يبحث تغطية تكاليف التقاضي المحتملة في وثائق الملكية الفكرية

تعتبر أولى خطوات تأمين الملكية الفكرية هي تخفيف هذه المخاطر وتحويل الملكية الفكرية إلى نقود وتعتمد الطريقة التي تعمل بها منظومة الملكية الفكرية بشكل كبير على طبيعة القطاع، فمثلا غالبًا ما يتم تسجيل الأدوية الصيدلانية كبراءة الاختراع فقط في محاولة للحصول على حصرية المنتج لأطول فترة ممكنة في السوق.

ويمكن أن تؤدي تلك المخاطر إلى خسارة غير متوقعة ومحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية ويمكن أن يؤدي التسعير غير الصحيح إلى التقليل من قيمة عائد استثمار الملكية الفكرية، وذلك وفقا لنشرة الاتحاد المصرى للتأمين الأسبوعية.

طرق تحويل الملكية الفكرية إلى نقود

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية أن أفضل الممارسات لحماية المخاطر أثناء تحويل الملكية الفكرية إلى نقود، هى تكوين صندوق داخلي كاحتياطي للمخاطر يضمن حماية الشركة في حالة وجود حالة انتهاك غير متوقعة للملكية الفكرية.

وهذا مهم بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكن أن تكون عرضة للتوقف عن العمل، وتلجأ بعض الشركات حينئذ إلى الحصول على التأمين لدعم رأس مالها الداخلي، وكذلك تحري الدقة فى عقود ترخيص الملكية الفكرية.

وهناك العديد من النماذج الواضحة لتحويل الملكية الفكرية إلى نقود، بما في ذلك تحقيق المبيعات من خلال حصرية الملكية الفكرية في السوق الجديدة أو ترخيص الملكية الفكرية لأطراف أخرى لاستخدامها أو استغلالها في أسواقها.

وغالبًا ما يشتمل نموذج الترخيص على عقود معقدة بين المرخص له والمرخص، بما في ذلك قيود منح الترخيص وأساس العمولات وما إلى ذلك، وكلما كانت الشروط أكثر دقة كلما قلت فرصة أي طرف ثالث لاستغلال الملكية الفكرية بطريقة خاطئة، واستخدام التأمين لتغطية التكلفة المحتملة للتقاضي.

الاتحاد المصرى للتأمين يدرس تخفيف مخاطر الملكية الفكرية

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين أن التأمين هو وسيلة أساسية في تخفيف المخاطر المتعلقة بالملكية الفكرية، وتأمين الملكية الفكرية يشكل طريقة من طرق حماية المؤسسات لملكيتها الفكرية، ويمكن أن توفر حلول التأمين حماية في حالة وقوع حدث غير متوقع في الأحداث متعلق بإدارة الملكية الفكرية الداخلية ويمكن ان ينتج عن عدم وجود تأمين عواقب مالية جسيمة.

وهناك نوعان رئيسيان لتأمين الملكية الفكرية وهما وثائق الدفاع Defensive Products والوثائق الهجومية Offensive Products، وتوفر تغطية لمطالبات انتهاك حقوق الملكية الفكرية المرفوعة ضد المؤمن عليه وهو النوع الأكثر شيوعًا لتأمين حقوق الملكية الفكرية، ويحمي من الادعاءات بأن المؤمن عليه قد انتهك براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والأسرار التجارية لأعمال أخرى.

وكذلك متوسط تكاليف التقاضي لدعوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو المحاكمة تتراوح عادةً بين 250 ألف دولار أمريكي لحقوق الطبع والنشر و2 مليون دولار أمريكي لبراءات الاختراع، وتساعد الشركات عند رفع دعوى ضد طرف انتهك ملكيتها الفكرية.

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية أن هذه التغطية توفر الموارد المالية لأصحاب الملكية الفكرية لمتابعة دعوى ضد الشركات التي انتهكت حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، ويمكن أن تشمل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والأسرار التجارية.

وذلك وفقا لتقرير صادر عن إحدى كبري شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، يمكن أن يصل حد التغطية إلى 100 مليون يورو كحد أقصى لكل وثيقة تأمين مسئولية حقوق الملكية الفكرية وبحد أدني 1 مليون يورو لكل وثيقة.

وبعض شركات التأمين توفر وثائق تغطى الخسائر التي تتبع الحدث ‘After the Event’ Policy وهي تعني الحصول على الوثيقة بعض وقوع الخطر أو بعد أن يتم رفع الدعوي القضائية.

ولا يمكن الاعتماد على الحصول على وثيقة تأمين “ما بعد الحدث” دائما فقد يرفض المكتتب قبول الخطر تمامًا بسبب عدم كفاية احتمالية نجاح القضية (أقل من 65%) ويتم تقييم احتمالية النجاح بشكل مهني من قبل محامٍ، والاعتماد فقط على وثائق ما بعد الحدث مليئا بالمخاطر ومكلفًا بينما وثائق تأمين الحماية الفكرية “قبل الحدث” التقليدية تكون اقل سعراً وأكثر أمانًا.