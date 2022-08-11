الاتحاد المصري للتأمين: توفير العلاج من كورونا للعاملين بالقطاع وأسرهم بحق أقصى 100 ألف جنيه

كشف الاتحاد المصري للتأمين أنه نظرا لما شهدته البلاد في ظل جائحة كورونا فقد تم ادراج مرضى كوفيد- 19 ضمن الحالات المرضية والعمليات التى يغطيها حساب علاج العاملين بقطاع التأمين بحد أقصى 100الف جنيه لكل حالة للعامل، وبحد اقصى 50 ألف جنيه للزوج أو الزوجة، وبحد اقصى 25 ألف جنيه للأولاد القصر.

عن علاج العاملين بقطاع التأمين

واضاف الاتحاد المصري للتأمين إن ذلك ياتى في ظل سعى قطاع التامين المصري الدائم في أداء مسئوليته الاجتماعية وحرصه على لعب دوره المحوري المنوط به تجاه العاملين بالقطاع، فقد تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1129) لسنة 2019 برئاسة المستشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لتلقى طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التامين وذلك من خلال الحساب المنشأ بالاتحاد المصري للتأمين.



ويقوم الحساب بالمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين (شركات التأمين والوسطاء) وأسرهم سواء كانوا في الخدمة أو بلغوا سن التقاعد، وذلك في حالة استنفاذ حدود التغطية التأمينية إن وجدت.

100 الف جنيه حد أقصى للعمليات الجراحية



وأوضح الاتحاد أن حساب المساهمة للعاملين بقطاع التأمين يغطى الحالات بخلاف كورونا في حالات العمليات الجراحية بحد أقصى 100ألف جنيه وبتكاليف العلاج بحد أقصى 50 ألف جنيه لتكاليف العلاج وكذلك تمتد المساهمة للأسرة بأكملها لتصل إلى الزوجة غير العاملة او الغير مغطاة تأمينياً بنسبة 50% كحد اقصى من المبلغ المحدد للعاملين، والأولاد بنسبة 25% كحد اقصى من المبلغ المحدد للعاملين .

وأكد الاتحاد أن المبلغ المخصص بالحساب تخطى حاجز 40 مليون جنيهاً مساهمة من بعض شركات التأمين التكافلي، كما بلغ عدد الحالات المستفيدة من الحساب 47 حالة منها 14 حالة من المتقاعدين وحالتين من الأطفال.