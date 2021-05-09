تأميـــن

الاتحاد المصري للتأمين: التعرض للخطر هو نهج التسعير الأكثر شيوعًا في «متناهي الصغر»

يؤدي تصنيف المشاركين في التأمين متناهي الصغر، وفرض معدلات مختلفة عليهم إلى زيادة التعقيد والتكلفة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يجب التحقق
الشاذلي جمعة 3:27 م, الأحد, 9 مايو 21 3:27 م, الأحد, 9 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أشار الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية إلى أن تسعير التعرّض للخطر يقوم على الافتراضات المتعلقة بتكرار المطالبات ودرجة خطورتها بالنسبة للعملاء المستهدفين بالاعتماد على مصادر بخلاف المطالبات السابقة، وتحاول الافتراضات أن تعكس التوزيع “الحقيقي” للمطالبات الأساسية.

ويعتبر التسعير القائم على التعرّض للخطر هو أحد طرق تسعير التأمين متناهى الصغر ويتم استخدام هذه الطريقة إلى أن يتكون لدى برامج التأمين متناهي الصغر المزيد من الخبرة حول المطالبات، فإن نهج التسعير الأكثر شيوعاً في هذا النوع من التأمين سيكون عن طريق قياس “التعرض للخطر”، وفي تسعير التعرض للخطر يستعاض عن بيانات الخبرة غير المتاحة بافتراضات تحليلية للعناصر ذات الصلة بمعادلة قسط التأمين.

النموذج يقوم على تكرار المطالبات

ويتمثل التحدي في استخدام هذه الطريقة في محاولة تكييف الافتراضات مع الخصائص المحددة للمجموعة المؤمن عليها.

اقرأ أيضا  «مصر لتأمينات الحياة» تطلق صندوق استثمار نقدي بـ 100 مليون جنيه بالتعاون مع «مصر كابيتال»

كما تستخدم في حالة عدم توافر خبرة كافية عن مطالبات التأمين السابقة، وغالبًا ما يكون الأسلوب الوحيد لتسعير التأمين الفردي.

ومن بين طرق التسعير أيضا تسعير المصداقية ويتضمن تسعير المصداقية الجمع بين بيانات التعرض للخطر وبيانات الخبرة بطريقة رياضية، حيث يمكن وصف المصداقية بأنها مقدار القدرة التنبؤية المخصصة للتقدير.

ويجب أن يقرر اخصائي التسعير مقدار القدرة التنبؤية التي سيخصصها لبيانات الخبرة المتوافرة لديه، ويمكن اشتقاق ذلك باستخدام الأساليب الاكتوارية والإحصائية، وتسعير المصداقية هو مزيج من التسعير القائم على الخبرة وتسعير التعرض للخطر، ويطبق عموماً على المجموعات التي تراكمت لديها خبرة في مجال المطالبات.

ويفترض أن خبرة المطالبات السابقة لا تعكس إلا جزءًا من العوامل الحقيقية للمطالبات الأساسية وتخصص الأوزان النسبية لكل مكون (الخبرة والتعرض) بطريقة رياضية.

اقرأ أيضا  «سويس رى للتأمين» تحقق 333 مليون دولار صافى ربح خلال الربع الأول

التسعير المجتمعى فى التأمين متناهى الصغر

ويعد التأمين الجماعي أو  التسعير المجتمعي والتسعير الفردي فى التأمين متناهى الصغر ، ومسألة ما إذا كان سيتم التمييز بين أقساط  التأمين تبعاً لعوامل الخطر ستؤثرحتماً على حساب سعر القسط،  حيث تعرف عوامل الخطر بأنها خصائص الوحدات المؤمن عليها التي تجعل مطالبات التأمين أكثر أو أقل احتمالا (أو أكثر خطورة) ، كالعمر والحالة الصحية بالنسبة للتأمين على الحياة والتأمين ضد العجز ، أو كالمناخ المحلي والري وجودة التربة بالنسبة للتأمين الزراعي.

 إن التمييز بين الأقساط من خلال أخذ المزيد من عوامل الخطر في الحسبان (على سبيل المثال ما إذا كان الشخص يدخن) يكافئ المخاطر الأفضل ويعاقب على المخاطر المتدنية (جذب المزيد من غير المدخنين ويؤدي إلى تكوين خبرة أفضل بالنسبة للمطالبات).

اقرأ أيضا  نمو نصيب شركات تأمين الحياة من إجمالي أقساط السوق علي حساب الممتلكات (جراف)

و يؤدي تصنيف المشاركين في التأمين متناهي الصغر، وفرض معدلات مختلفة عليهم إلى زيادة التعقيد والتكلفة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال  يجب التحقق من حالة تدخين الفرد ، و تكلف الاختبارات المستمرة جزءاً من قسط التأمين التأمين متناهي الصغر المعتاد على الحياة. كما يجب التأكد من عوامل الخطر الأخرى بشكل مشابه بتكلفة ما (عادة ما يكون الجنس والعمر هما العاملان الأكثر وضوحاً).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

تعرف على طريقة تسعير الخبرة فى نشاط التأمين متناهى الصغر

الشاذلي جمعة 3:21 م, الأحد, 9 مايو 21

محمد نجيب العضو المنتدب للشركة:«فريمير» تدرس اقتحام نشاط الحياة والتوسع فى الطبى

الشاذلي جمعة 7:12 ص, الأحد, 9 مايو 21

ألياز للتأمين: كورونا والقرصنة الإلكترونية وتطبيق الحوكمة أبرز تحديات قطاع الخدمات المالية

الشاذلي جمعة 11:07 م, السبت, 8 مايو 21

الجمعية المصرية للرعاية الصحية توقع بروتوكول تعاون مع «فيزيتا»

الشاذلي جمعة 4:20 م, السبت, 8 مايو 21

شركات تأمين الممتلكات تحقق 3.4 مليار جنيه فائض نشاط خلال العام المالى الماضى (جراف)

الشاذلي جمعة 2:55 م, الجمعة, 7 مايو 21

ارتفاع ملحوظ فى إيرادات «أكسا للتأمين» العالمية خلال الربع الأول من العام

الشاذلي جمعة 2:33 م, الجمعة, 7 مايو 21