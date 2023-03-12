الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يناقش أزمة الروشتات المكتوبة ويوفر 27 ألف فرصة تعليمية

نظم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة مؤتمرًا صحفيًا لعرض أهدافه وإنجازاته خلال الأعوام الماضية، في جامعة الأهرام الكندية.وضمت

المؤتمر عرضًا مفصلًا لجميع مشاريع ونشاطات الاتحاد خلال الأعوام الماضية في تطوير المجتمع وتنمية البيئة من خلال حملات توعوية مثل حملة التبرع بالدم.

كما عرضت نتائج حملات توعوية أخرى مثل حملات التوعية ضد مرض السكر والتي سجل فيها الاتحاد رقم قياسي في موسوعة جينيس لاكثر عدد من اختارات السكر في يوم واحد، برقم 8400 اختبار، والتوعية بالتبرع بالبلازما بالتعاون مع وزارة الصحة.

بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والمشاريع التي يقوم بها الاتحاد لحل مشاكل الصحة في مصر وتنمية المجتمع والبيئة، وتندرج هذه المشاريع تحت اسم «غيث» وهو مشروع ستراتيجي يقوم به الاتحاد وأهم أهدافه هو الوصول لـ 100 قرية صحية.

كما عرض أيضا إسهامات الاتحاد في تطوير مهنة الصيدلة، وذلك من خلال العمل أولاً على تطوير طالب الصيدلة حيث وفر الاتحاد من خلال مؤتمراته أكثر من 27 ألف فرصة تعليمية.

ومناقشة حل مشاكل المهنة مثل مشكلة الروشتات المكتوبة، حيث عرضت ريم أسامة مسؤول التعليم الصيدلي بالاتحاد بحثًا علميا كاملًا أجراه الاتحاد على أكثر من 16 ألف روشتة مكتوبة.

وقدمت خلاله حلًا من خلال تطبيق الروشتات المطبوعة، وقد أجرى الاتحاد بحثا مفصلا عن أهم المشاكل التي تواجه المهنة من خلال استمارات شارك فيها أكثر من 13 ألف صيدلي.

الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة

يذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة هو منظمة طلابية غير ربحية غير سياسية، موجودة في أكثر من 34 كلية مصرية وتضم أكثر 4000 طالب صيدلي، ويمثل جزء من الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة والموجود في أكثر من 90 دولة.