«الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين» يناقش زيادة التصدير لأفريقيا وإنشاء منصة إلكترونية

اقتربت الصادرات المصرية إلى قارة أفريقيا من 4.75 مليار دولار خلال عام 2018

ناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خلال اجتماعه اليوم عدد من الملفات الهامة على رأسها زيادة التصدير لإفريقيا باعتبارها الفرصة الذهبية أمام المنتجات المصرية خلال الفترة الحالية، وفق تصريحات محرم هلال القائم بأعمال رئيس الاتحاد.

وأكد أن ملف التصدير للقارة الإفريقية من أهم الملفات التى يعمل الاتحاد على النهوض بها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتواجد القوى داخل القارة السمراء، باعتبارها أسواق واعدة وتستوعب جميع المنتجات المصرية.

واقتربت الصادرات المصرية إلى قارة أفريقيا من 4.75 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ 3.64 مليار دولار خلال 2017، بزيادة بقدرها 30.34%، ما يمثل 16.2 % من إجمالى صادرات مصر إلى العالم، وفق أحدث تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا، التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وذكر التقرير أن الصادرات المصرية لأفريقيا خلال 2018 شملت 30 سلعة أهمها البلاستيك ومنتجاته بقيمة 354 مليون دولار، الحديد والصلب بنحو 215.8 مليون دولار، الأجهزة الكهربائية والمعدات وقطع الغيار بقيمة 160.9 مليون دولار، السكر ومنتجاته بقيمة 139.4 مليون دولار.

محرم هلال: إنشاء منصة إلكترونية لتنشيط حركة البيع أونلاين بعد زيادة الطلب عليها خلال أزمة كورونا

وقال هلال فى تصريحات لـ «المال»، إن الاجتماع بحث أيضًا إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات جميع مصانع جمعيات المستثمرين المنتشرة فى محافظات الجمهورية المختلفة، بهدف تنشيط حركة البيع أونلاين، بعد زيادة الطلب عليها خلال جائحة كورونا.

وفى هذا الشأن أوضح الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، أن المنصة الاإلكترونية تستهدف مواكبة التطور العالمى فى التوسع بحركة البيع عبر الإنترنت خاصة بعد أزمة فيروس كورونا.

خميس شعبان: نستهدف تحقيق مبيعات من المنصة بنحو 5% من إجمالى مبيعات المصانع

وذكر خميس شعبان، أن اتحاد المستثمرين يستهدف تحقيق مبيعات من المنصة بنحو 5% من إجمالى مبيعات المصانع، وهذه النسبة ستحقق مليارات الجنيهات.

ونظر الاجتماع فى الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لاعتماد الحساب الختامى وتقرير النشاط عن 2019، وعرض الموازنة التقديرية لعام 2020، وتعيين مراقب الحسابات، وكذلك عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد لعام 2019.

وناقش الاجتماع دور المستثمرين في المزيد من المساندة للصناعة المصرية، ودعم المنتج الوطني ، وسبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية لأصحاب الأعمال.

وتناول الاجتماع دراسة مساهمة الاتحاد في عملية استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان ، وآليات الشراكة والتعاون بين المركز الوطني للتنمية بالاتحاد ووزارة الصناعة، في التعليم المزدوج والتدريب وتنمية المهارات .

ونظر الاجتماع في دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد في للنظر في تعديل رسم العضوية والاشتراك السنوى للاتحاد.

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا ارتفع إلى 6.9 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 23%، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار إلى ارتفاع الصادرات المصرية لدول أفريقيا لتسجل 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع 26.9%.

وجاءت الجزائر على رأس قائمة دول أفريقيا من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، بلغت قيمة صادرات مصر لها 977.2 مليون دولار، يليها ليبيا 632.6 مليون دولار، ثم المغرب 499.3 مليون دولار، ثـم تونس 496.6 مليون دولار، ثـم السودان 396.6 مليون دولار، بينما جـاءت غنيا بيساو فى المرتبة الأخيرة 0.1 مليون دولار، وفقًا للجهاز.

وارتفعت الواردات المصرية من دول أفريقيا لتسجل 2.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 1.9 مليـار دولار خــلال عـام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.