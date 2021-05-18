الاتحاد المصري: برامج متناهى الصغر ذاتية الإدارة تحتاج لتأمين عملائها عبر حقوق الملكية

ويحتاج أخصائي التسعير فى التأمين متناهى الصغر إلى تحديد مقياس مناسب للحجم المؤمن عليه وذلك من خلال عدد الوثائق، والوحدات المؤمن عليها

لا تزال برامج التأمين متناهي الصغر المدارة ذاتياً، والتي قد لا تخضع لنفس التنظيم مثل شركات التأمين فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، بحاجة إلى تأمين عملائها من خلال تكوين حقوق ملكية أو استخدام الفائض لضمان الملاءة المالية وتحميل تراكم حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وحتى الآن، تهدف جميع مكونات قسط التأمين إلى تغطية النفقات المتوقعة.

الحاجة لتحقيق ربح لإرضاء المساهمين

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية، أنه في المتوسط ​​، ينتج عن المنتج ذي السعر المثالي صافي دخل يساوي صفر بدون تحميل ربح، حيث يتعين على مقدمي خدمات التأمين عموماً تحقيق ربح لإرضاء مستثمريهم أو لتمويل النمو المستقبلي، ويجب أن يتحقق ذلك من خلال الإيرادات والأنشطة الاستثمارية لذلك هناك حاجة إلى تحميل من أجل الربح.

ويتم حساب المصروفات بشكل عام كنسبة مئوية من إجمالي قسط التأمين ونسبة المصروفات هي إجمالي المصروفات المتكبدة مقسوماً على إجمالي الأقساط الإجمالية (المكتسبة)، ويتطلب إعداد افتراضات الحجم اختيار مقياس الحجم المؤمن عليه وتحديد حجم السوق المستهدف، وتقدير الحجم المؤمن عليه مع مرور الوقت.

متطلبات الاكتتاب فى متناهى الصغر

ويحتاج أخصائي التسعير فى التأمين متناهى الصغر إلى تحديد مقياس مناسب للحجم المؤمن عليه وذلك من خلال عدد الوثائق، والوحدات المؤمن عليها (الأشخاص والسيارات والأبقار وما إلى ذلك) ومبلغ التأمين (مبلغ الاستحقاق)، وإجمالي الأقساط المكتتبة.

من أجل تقدير الحجم المؤمن عليه يجب على أخصائي التسعير تحديد معدل الشراء الفعلي: الذي يمثل النسبة المئوية للمجتمع المشارك في البرنامج. وستتطور معدلات الشراء الفعلي مع مرور الوقت، فقد يكون الشراء منخفضاً في الفترة الأولى إذا لم يكن المجتمع على دراية بالبرنامج، وتنمو بمجرد قبول السكان للمنتج، وقد تثبت أو حتى تنخفض بمجرد تسجيل جميع المؤمنين المهتمين بالبرنامج.

وهناك معدل التجديد حيث قد لا يجدد بعض حاملي وثائق التأمين وثائقهم لأنهم غير راضين عن البرنامج أو لأنهم قد يهاجرون أو لمجرد انتهاء التغطية وقد تنتهي التغطية بسبب عدم الالتزام لقواعد الاكتتاب.عدل الإلغاء: يشير معدل الإلغاء إلى عدد المؤمن عليهم الذين يفقدون التغطية بسبب عدم سداد الأقساط. وباستخدام هذا التعريف، يشمل الإلغاء عدم التجديد وكذلك الحالات التي تتأخر فيها مدفوعات الأقساط وتنتهي فترة السماح؛ و في الحالة الأخيرة قد يكون أمام المؤمن عليه فترة زمنية محدودة يمكنه فيها إعادة التغطية بشروط مثل سداد جميع الأقساط المستحقة في الماضي وربما بعض رسوم الإعادة أيضاً.