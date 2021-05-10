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الاتحاد المصرى يستعرض خطوات إعداد ووضع نموذج التأمين متناهى الصغر

خطوات إعداد نموذج التأمين متناهى الصغر تشمل تحديد الافتراضات وتطورها
الشاذلي جمعة 4:44 م, الأثنين, 10 مايو 21 4:44 م, الأثنين, 10 مايو 21

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أكد الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أن خطوات إعداد نموذج التأمين متناهى الصغر تشمل تحديد الافتراضات وتطورها، ويتضمن وضع الافتراض تحديد المعلمات المناسبة لمتغيرات الإدخال للنموذج، والعلاقة بين المتغيرات المختلفة، وكيف يمكن لها أن تتغير بمرور الوقت.

خطوات وضع نموذج التأمين متناهى الصغر

وفي النموذج المحدد، يتم تحديد المخرجات بمجرد تحديد الافتراضات الخاصة بمجموعة متغيرات الإدخال الثابتة والعلاقات بينها، وتكون النتيجة مجموعة واحدة ثابتة من المخرجات، التي يمكن اعتبارها معادلة لنتائج سيناريو واحد محتمل.

ومن أهم خطوات وضع نموذج التأمين متناهى الصغر هو تحديد الأهداف بشكل جيد من أجل ضمان أن النموذج مصمم لتلبية الأغراض المقصودة منه حيث أن الأهداف ستكون فريدة لكل نموذج ومشروع، وذلك بجانب جمع البيانات التي نحتاجها كمدخلات للنموذج وتحليل جودتها وتتطلب هذه الخطوة حكماً على صلة البيانات بالبيئة المستقبلية، فجودة البيانات المتاحة أمر بالغ الأهمية ومن المرجح أن تؤدي البيانات الرديئة إلى مخرجات خاطئة من النموذج.

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النموذج العشوائى

أما في النموذج العشوائي، وهو الذي يتعرف على الطبيعة العشوائية لبيانات الإدخال، ويضعها كمتغيرات عشوائية باستخدام توزيعات احتمالية مناسبة، وهى تمثل كل نتيجة لمحة من المخرجات مع إعطاء مجموعة معينة من المدخلات، ويتم استخدام العديد من عمليات التشغيل المستقلة من أجل إنشاء توزيع للنتائج من مجموعة من السيناريوهات المحتملة.

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مع وجود عدد كاف من عمليات التشغيل، يمكن استخدام النظرية الإحصائية لتحليل المخرجات وتحديدها، على سبيل المثال متوسط  mean العينة والتباين  variance  في نسبة صافي الدخل أو الحد الأقصى للخسارة المحتملة أو حساسية النتائج للتغيرات في متغيرات معينة.

ويجب على أخصائي التسعير عند وضع الافتراضات المناسبة أن يراعي العلاقات بين مختلف أجزاء النموذج، ونوع المتغير سواء كان محددا أو عشوائيا (قد يتضمن النموذج العشوائي عدداً من الافتراضات المحددة)، وطول فترة التوقعات والترابط المتبادل بين النتائج من فترة إلى أخرى. على سبيل المثال، قد يُتوقع أن تؤدي الزيادة في افتراض التضخم إلى زيادة افتراض المطالبات المتوقعة للفترة اللاحقة، وكذلك كيفية دمج افتراضات المعلمات التي لا يمكن اشتقاقها من البيانات.

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بقلم الشاذلي جمعة

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