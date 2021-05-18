الاتحاد المصرى: يجب تغطية صافى قسط وثائق التأمين متناهى الصغر تكاليف المطالبات

هناك دائماً تكلفة مرتبطة بتوفير التأمين متناهى الصغر وخدمته مثل معالجة التسجيل (أي جمع البيانات وتقديم شهادات التأمين)، وترميز البيانات وإدارتها

يجب أن يغطى صافي القسط فى وثائق التأمين متناهى الصغر تكلفة المطالبات المستقبلية، ولابد من أن يمكّن إجمالي قسط التأمين جميع أصحاب المصلحة المشاركين من المسئولين عن توزيع التأمين وإدارته لتغطية تكلفتهم وتحقيق أرباح بمستويات تعتمد على أهدافهم.

هناك تكلفة مرتبطة بتوفير التأمين متناهى الصغر

وأوضح الاتحاد المصرى للتامين فى نشرته الإلكترونية أن هناك دائماً تكلفة مرتبطة بتوفير التأمين متناهى الصغر وخدمته مثل معالجة التسجيل (أي جمع البيانات وتقديم شهادات التأمين)، وترميز البيانات وإدارتها والإجابة على أسئلة المشتركين ووسطاء التدريب وتقديم التقارير إلى المساهمين والمنظمين وتقييم المطالبات وإدارة الأموال الاحتياطية.

وتتطلب هذه المهام موارد تحتاج إلى تكلفة، وإذا لم يكن هناك دعم خارجي دائم موثوق به فيجب تغطية هذه التكلفة من أقساط التأمين، حيث يغطي صافي القسط فقط المطالبات المتوقعة ولا يشمل حتى عملية إدارة المطالبات.

مصروفات الوثائق

لذلك يجب إدراج تحميل المصروفات في القسط باتباع قاعدة بسيطة: يجب دفع جميع النفقات المتكبدة لتوفير التأمين متناهي الصغر والأرباح المرغوبة مما تبقى من القسط بعد دفع جميع المطالبات، وهناك بعض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار من أجل حساب إجمالي القسط مثل المصروفات التي سيتم تكبدها، وتوقيت كل عنصر من مصروفات متوقعة وكيفية ادراج المصروفات في قسط التأمين، وكذلك تأثير التضخم على مكونات المصروفات المختلفة والمصروفاتوالتحميلات الأخرى.

وضرورة أن تكون المصروفات التالية متضمنة في إجمالي القسط وتشمل المصروفات تكاليف البدء والتطوير، والتسويق والتوزيع وتكاليف التشغيل حيث إن بعضها ثابت وبعضها متغير، وهناك تحميلات المصروفات الأخرى التي لابد أن يتم تضمينها مثل صافي تكلفة إعادة التأمين وتكلفة رأس المال والضرائب، كما يجب إدراج تضخم الأسعار للسنوات المقبلة إذا تم تطوير إجمالي القسط لأكثر من عام واحد.

أما عن تكاليف البدء والتطوير فيتطلب بدء برنامج تأمين جديد الاستثمار في الأنشطة والمواد التي ستمكن البرنامج من العمل بمجرد إطلاق المنتج، وقد تكون هذه التكاليف مرتفعة في التأمين متناهي الصغرعلى وجه الخصوص لأنها تتطلب غالباً إنشاء عمليات جديدة واستخدام هيكل جديد لقوى المبيعات، بينما في التأمين التقليدي يمكن استخدام العمليات والمواد التقليدية الموجودة بالفعل.