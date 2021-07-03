الاتحاد المصرى للتأمين يوصى بالاستفادة من التجارب العالمية وتصميم منتجات تناسب السوق

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين، أن الوثيقة تغطى كذلك فقدان محتويات محددة بالحقيبة حيث تغطي شركة التأمين خسارة أو تلف محتويات محددة بالحقيبة

يسعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري ، وذلك بمحاولة إطلاع السوق على الاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية، والتي يمكن تطبيق بعضها في السوق المصرية ، مما يمثل عامل جذب مهم لشرائح جديدة من العملاء وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين الذي يعاني من تحديات في جذب عملاء جدد.

الاتحاد المصرى للتأمين يؤكد على أهمية ابتكار المنتجات

وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية، أن ابتكار منتجات تأمينية جديدة أصبح من الضروريات الحتمية إذ يساعد شركة التأمين على كسب ميزة تنافسية، بما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو بمحفظة أقساطها من أجل تحقيق أهم هدف وهو الاستمرارية والبقاء في ظل التقلبات الاقتصادية.

لذا يوصي الاتحاد بدراسة مدى ملاءمة هذه التغطيات لطبيعة السوق المصرية والطلب على خدمات التأمين به والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الشأن.

مع الارتفاع في قيم المتعلقات الشخصية وارتفاع مؤشر جودة الحياة في العديد من الدول أصبح هناك اهتمام متزايد بتأمين المتعلقات الشخصية والتي تشمل حقائب السفر والأجهزة الالكترونية ، والمجوهرات واللوحات الفنية والحيوانات الأليفة.

التأمين على حقائب السفر

الوصول إلى وجهتك بدون متعلقاتك الشخصية من شأنه أن يفسد رحلتك فقد تفقد معداتك أو أدويتك أو حتى ملابسك، اما إذا فقدت جواز سفرك أو ملفاتك، فإنك حتماً ستواجه مشكلة حقيقية وسوف تحتاج إلى مساعدة. لذلك تقوم العديد من شركات التأمين في الوقت الحالي بتقديم منتجات تأمينية لتغطية حقائب السفر الخاصة بك، حيث تشمل تلك التغطيات تأخر أو فقد حقيبة السفر الخاصة بك أو سرقة محتويات الحقيبة، بالإضافة إلى فقدان أو سرقة مستندات السفر.

وتغطى وثيقة التأمين التأخر في تسليم حقائب السفر ففي كثير من الأحيان، لا ترسل شركات الطيران حقائب السفر على نفس رحلة المسافر ، مما يؤدي إلى تأخير وصولها لذلك تقوم شركات التأمين بتغطية النفقات الضرورية حتى موعد وصول الحقيبة.

وذلك بجانب تكلفة الحقيبة حيث يميل بعض المسافرين إلى استخدام حقائب سفر باهظة الثمن لذلك تقوم شركة التأمين بتتبع حقيبة السفر عن طريق التطبيقات الخاصة بتتبع حقائب السفر وفي حالة فقدانها تدفع الشركة التعويض.

كما تغطى فقدان محتويات الحقيبة فقد يحمل المسافرون مقتنيات وملابس باهظة الثمن لذلك تقوم شركة التأمين بدفع تعويض في حالة سرقة محتويات حقيبة السفر سواء تمت السرقة في المطار أو أثناء الرحلة.

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين، أن الوثيقة تغطى كذلك فقدان محتويات محددة بالحقيبة حيث تغطي شركة التأمين خسارة أو تلف محتويات محددة بالحقيبة تم التأمين عليها فقط، فعلى سبيل المثال إذا أراد المسافر تأمين أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الكاميرات أو الآلات الموسيقية الخاصة به، فإن هذا النوع من التأمين يناسبه.

وذلك بجانب فقدان حقائب اليد حيث لا تتحمل شركات الطيران بشكل عام مسؤولية دفع تعويض في حالة فقدان حقيبة اليد والتي أحياناً تكون باهظة الثمن ولذلك يغطي التأمين مثل هذه الخسائر.