الاتحاد المصرى للتأمين يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة

جدير بالذكر أن دورة مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين الحالى تنتهى فى العشرين من أغسطس المقبل

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين فى اجتماعه بالاتحاد المصرى للتأمين الأحد الماضى، فتح باب الترشح لمجلس إدارة الاتحاد على أن تجرى الانتخابات يوم السابع والعشرين من يوليو المقبل، وجدير بالذكر أن دورة مجلس الإدارة الحالى تنتهى فى العشرين من أغسطس المقبل.

مجلس الاتحاد المصرى للتأمين يتكون من 13 عضوا

وتنص المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسى المرتبطة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين ، من ثلاثة عشر عضوًا منهم رئيس ونائب، على أن يمثل أحدهما الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويمثل الآخر الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات».