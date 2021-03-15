الاتحاد المصرى للتأمين يطالب الشركات بتشكيل لجنة لإدارة مخاطر الاستثمار

كشف الاتحاد المصرى للتأمين، أن الأسواق المالية المعاصرة تتسم بتزايد تطورها وارتفاع فى حدة المنافسة يوما بعد يوم ، ولكى يتسنى تعظيم الاستفادة من هذه الأجواء فعلى الشركات أن تأخذ في اعتبارها ما يلي، يكون لديها لجنة لإدارة المخاطر الاستثمارية وقياسها بمعايير مناسبة لاتخاذ القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب لتعظيم العائد مقابل خفض انعكاسات المخاطر، واستخدام أنظمة معلومات حديثة لإدارة المخاطر ووضع ضوابط أمان ملائمة لها.

الاتحاد المصرى للتأمين يؤكد على أهمية تنويع الاستثمارات

وأضاف الاتحاد أنه على شركات التأمين تحليل التقلبات التى تشهدها العملية الاستثمارية، وتنويع المحافظ الاستثمارية للتحوط ضد المخاطر الاستثمارية المتوقعة، ونشر الوعى الاستثمارى لشركات التأمين، والاستفادة من المعايير المحاسبية لاستيعاب أدوات الاستثمار، بجانب التأكد من أن السياسة الاستثمارية لشركات التأمين تحقق الأولويات الصادر ذكرها والتي يمكن تلخيصها في عدم تعرض حقوق حملة الوثائق إلى مخاطرة غير محسوبة.

يعتبر التنويع هو أبرز أساليب إدارة مخاطر الاستثمار المالى والميزة الأساسية لتكوين محافظ استثمارية هى التنويع ، أى تمكين المستثمر من اختيار توليفة أو تشكيلة من الأوراق المالية بهدف تخفيض المخاطرة ويوجد العديد من الأسس التى يخضع لها التنويع، ومنها تنويع جهة الإصدار حيث يتم توزيع الاستثمارات على عدة أوراق مالية تصدرها شركات مختلفة، وتنويع ماركوتز والذى يقضى بضرورة الاختيار الدقيق للاستثمارات ومراعاة درجة الارتباط بين العوائد المتولدة عنها ، فعندما توجد علاقة طردية بين عوائد الاستثمار التى تتكون منها المحفظة فإن المخاطر تكون أكبر.

أساليب إدارة مخاطر الاستثمار المالى

وأشار الاتحاد فى نشرته الإلكترونية إلى أن أبرز أساليب إدارة مخاطر الاستثمار المالى هى تنويع تواريخ الاستحقاق ، وهناك الأسلوب الهجومى والذى يقضى بتحويل المستثمر الأوراق المالية قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل والعكس وفقا للاتجاهات المتوقعة لأسعار الفائدة، بجانب تدرج تواريخ الاستحقاق والذي يقضى بتوزيع مخصصات المحفظة الاستثمارية على تواريخ استحقاق متدرجة ووضع حد أقصى لتاريخ الاستحقاق الذى يمكن قبوله ووضع هيكل تواريخ الاستحقاق توزع على أساس الموارد المالية المتاحة.

وهناك كذلك المشتقات المالية وهى عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى ( عقارات – عملات أجنبية – ذهب – سلع …… ) وتكون لهذه العقود مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشترى.