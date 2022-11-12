الاتحاد المصرى للتأمين يشارك فى احتفالية إعلان «شرم الشيخ» مركزًا للصمود والمرونة في أفريقيا

شارك الاتحاد المصرى للتأمين فى احتفالية إعلان مدينة شرم الشيخ كأول مركز للصمود والمرونة بقارة أفريقيا.

المشاركة تأكيدًا على دور القطاع فى مواجهة التغيرات المناخية

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتامين أن هذه المشاركة تأتى تأكيدًا على دور القطاع فى مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار الزهيرى إلى تنظيم الاتحاد 3 ندوات على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضيين على هامش مشاركته فى قمة المناخ .

فعاليات الاتحاد المصرى للتأمين فى قمة المناخ

وأوضح أن الندوة الأولى ناقشت دور قطاع التأمين فى مواجهة التغيرات المناخية، والثانية عن كيفية مساهمة شركات التأمين فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة، والثالثة عن الأخطار المادية والقدرة على حماية البنية التحتية الحيوية.

وتنعقد الثلاث ندوات فى المنطقة الزرقاء داخل قمة المناخ المخصصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة بواقع 90 دقيقة لكل ندوة.

وأكد “الزهيرى” تعاون الاتحاد المصرى للتأمين فى تنظيم هذه الندوات مع العديد من الشركاء مثل نظيريه الفرنسى والمغربى وكذلك شركات «مارش» و«متلايف» العالميتين ، و«سويس رى» للإعادة و«أكسا» وغيرهم.

تعاون مع “البيئة” و”النقل” فى تأمين السيارات الكهربائية

ومن المتوقع أن يتقدم الاتحاد بمقترح يسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية وتم قبوله من منظمى المؤتمر وسيتم منحه ساعة لتقديمه للتأمين على السيارات الكهربائية بالتعاون مع وزارتى البيئة والنقل فى يومى الخامس عشر والسابع عشر من نوفمبر الجارى.

وقد حجز الاتحاد جناح مخصص لشركاته الأعضاء خلال انعقاد قمة «COP27» لعرض جهودها فى مجال الاستدامة بصفة عامة وكذلك المساعى التى تقوم بها للحد من آثار التغيرات المناخية.

على هامش مشاركة الاتحاد المصرى للتأمين فى الاحتفالية

وكان قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR)، قد نظم اليوم حدثاً جانبياً على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيـُّر المناخ (COP 27) بالجناح المصري في المنطقة الزرقاء لإعلان مدينة شرم الشيخ مركزًا للمرونة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، واللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح وهيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة “متلايف” لتأمينات الحياة فى مصر.

إعلان تحول سوق التأمين نحو مسار خال من الكربون

وكان الاتحاد المصري للتأمين قد أصدر إعلانا يجدد من خلاله التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول السوق وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خالي من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.

ودعا الاتحاد جميع أعضائه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها، وللقيام بذلك سنواصل جهودنا من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية، تقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء لاعتمادها والعمل بها، وكذلك مواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ.

وشدد الاتحاد على مواصلة الحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم التأمين المستدام، وتشجيع الشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة من خلال تقارير حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG وتقارير فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي (107)، (108) لسنة 2021.

ولفت إلى مواصلة الالتزام بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة التي تدعو إليها الهيئة العامة للرقابة المالية ودعم وتعزيز تلك المبادرات.