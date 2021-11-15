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الاتحاد المصرى للتأمين يستهدف تحديث آليات العمل فى الشركات لمواكبة المستويات العالمية

خلال ورشة عمل تحت عنوان "تبنى وتطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم 47 والخاص بالأدوات المالية فى قطاع التأمين
الشاذلي جمعة 7:50 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 7:50 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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عقد الاتحاد المصرى للتأمين اليوم الاثنين ورشة عمل تحت عنوان “تبنى وتطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم 47 والخاص بالأدوات المالية فى قطاع التأمين”، وكشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، بأن ورشة العمل تقام بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المحاسبون المتحدون وتحت رعاية شركة Nexia international Advanced Financial Solutions.

وأضاف الزهيري، أن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام الاتحاد المصرى للتأمين بكافة جوانب الصناعة الفنية والمالية والإدارية. وقد حضر الورشة حوالى 100 مشارك من كافة شركات التأمين المصرية، بجانب حضور المستشار الإعلامي حسام راضي الحرباوي رئيس تحرير جريدة رواد الاقتصاد.

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ورشة عمل لتطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية

وافتتح ورشة العمل الدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، وشارك فيها متحدثون من ذوى الخبرة فى هذا الشأن، وهم المحاسب القانوني هيثم تركي، الرئيس التنفيذى والشريك الادارى فى شركة  Nexia International المحاسب القانونى وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، الشريك التنفيذي لمؤسسة المحاسبون المتحدون والمحاضر في معايير المحاسبة المصرية والتقارير المالية الدولية بالعديد من الجهات، وجوان جرجور العضو المنتدب لشركة AFS.

ومن جهته أوضح هيثم تركي، أنه تم خلال ورشة العمل التعرف على كيفية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9، والمعيار المحاسبى المصرى رقم 47 والأدوات المالية على قطاع التأمين، مؤكدا أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص المؤسسة على متابعة المستجدات العالمية على الساحة الدولية وأثرها على سوق التأمين المصري، وسيكون العمل به إلزاميًا اعتبارًا من نهاية عام 2021.

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دور الاتحاد المصرى للتأمين فى تحديث الصناعة

وأشار تركى، إلى أن ورشة العمل ناقشت تصنيف وقياس الأدوات المالية؛ وكذا مفهوم خسائر الائتمان المتوقعة وكيفية احتسابها، إضافة إلى متطلبات العرض والافصاح عن الأدوات المالية.

من جانبه، أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقًا من الدور الذى يحرص عليه الاتحاد فى العمل على تحديث آليات العمل فى شركات التأمين المصرية وبما يتواكب مع المستويات السائدة فى شركات التأمين العالمية.

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كما شارك فى الحضور لفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين المصرية وخبراء الاتحاد المصرى للتأمين وأعضاء بالهيئة العامة للرقابة المالية والعاملون بشركات التأمين الذين تتوافر لديهم المعرفة بمعايير المحاسبة الدولية والمصرية ويعملون فى الادارات المالية وادارات المخاطر والخزينة والاكتتاب والمراجعة الداخلية.

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بقلم الشاذلي جمعة

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