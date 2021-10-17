الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض دور الصحافة والإعلام فى نشر الوعى بالمجتمع

وضمت قائمة المتحدثين فى الورشة كلا من د طارق سيف أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين وزميل معهد التأمين القانونى فى لندن، وأميمة نصر مستشار البحوث .

نظم الاتحاد المصرى للتأمين اليوم ورشة عمل عن مفاهيم ومصطلحات تأمينية للصحفيين والمحررين الاقتصاديين، والتى افتتحها علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والذى كشف أن الورشة تناقش النواحى الفنية فى قطاع التأمين وطريقة تناول الصحافة ووسائل الإعلام لها، وخطة القطاع لتعظيم محفظة الأقساط وزيادة عمولات إعادة التأمين والحفاظ على تكاليف الإنتاج فى معدلات آمنة بجانب تحقيق شركات التأمين أرباحا.

القطاع يسعى لزيادة الربحية وتعظيم الأقساط

وأشار الزهيرى خلال الورشة إلى أن قطاع التأمين يسعى إلى زيادة معدلات الوعى التأمينى بما يساهم فى زيادة حجم الأقساط والأرباح، لافتا إلى أن أقساط القطاع تضاعفت بين عامى 2017 و2020، إلا أن هناك فرصا كبيرة للنمو فى القطاع وذلك بالمقارنة بأسواق التأمين المتقدمة.

علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين

وتناولت الورشة ملفات تعريف التأمين ودوره الاقتصادى وكذلك الحديث عن سوق التأمين وتطوره والاتجاهات المستقبلية، بجانب أداء شركات التأمين ونتائجها المالية ومفاهيم معاصرة فى التأمين (الشمول المالى، الاستدامة، التحول الرقمى، التأمين متناهى الصغر).

الورشة تناقش ملف الاستدامة

وتطرقت الندوة إلى مصادر البيانات والمعلومات الموثقة فى صناعة التأمين (كيفية الحصول على المعلومة؟)، وضمت قائمة المتحدثين فى الورشة كلا من د طارق سيف أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين وزميل معهد التأمين القانونى فى لندن، وأميمة نصر مستشار البحوث والتطوير فى الاتحاد.

من جهته أكد د طارق سيف أمين عام الاتحاد، أن التأمين له دور اقتصادى هام فى توفير الاطمئنان والراحة النفسية للعميل وكذلك إحلال الأصول وتعويض الخسائر والمساهمة فى تطوير وسائل الوقاية والمنع، ندعيم الائتمان والقروض والتقليل من أعباء المجتمع والحكومة، إطلاق رؤوس الأموال للاستخدام فى أغراض أخرى بدلا من الاحتفاظ بها فى أوقات الأزمات، بجانب توفير مبالغ للقروض والاستثمار وتوفير فرص للعمل وتنمية الكوادر. طارق سيف سفيرا لمنظمة التأمين الأفريقية بمصر

ومن جانبها أشارت أميمة نصر مستشار البحوث والتطوير فى الاتحاد إلى أن هيكل قطاع التأمين تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية يضم الاتحادات والأجهزة المعاونة، مجمعات التأمين وصناديق التأمين الحكومية والخاصة وكذلك شركات التأمين (تأمينات حياة، تأمينات ممتلكات ومسئوليات) بجانب المهن المرتبطة وهى الخبراء الاكتواريون وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار وكذلك الخبراء الاستشاريون ووسطاء التأمين (أفراد وشركات).

واستعرضت الورشة ملامح مشروع قانون التأمين الموحد والاتجاهات المستقبلية لقطاع التأمين وصور التنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرخاء وكذلك التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية، بجانب توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، فضلا عن الحد من أوجه عدم المساواة والسلام والعدل والعمل المناخى.