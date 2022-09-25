الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض ترتيبات تنظيم ملتقى «شرم رنديفو 2022»

كشف الدكتور طارق سيف، أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين، أن عدد المشاركين بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادته “شرم رنديفو” فى نسخته الرابعة بلغ حده الأقصى وهو 1000 مشترك يمثلون 34 دولة بخلاف مصر، وأوضح أنه سوف يحاضر بالجلسات 25 متحدثا منهم 18 من الأسواق الخارجية و7 من “المحلية”.

1000 مشترك من 34 دولة بالملتقى

وأضاف سيف خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه الاتحاد عن ترتيبات تنظيم الملتقى أن عدد المشاركين خلال العام الماضى بلغ 901 مشترك.

ولفت إلى أن الملتقى سوف يناقش خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل التعديلات الرقابية ودورها في مواجهة مخاطر التأمين الناشئة.. دور التشريعات الرقابية في مواكبة المتغيرات العالمية في سوق التأمين، وكذلك التحول السريع في المخاطر الناشئة “رؤى جديدة للمخاطر الناشئة”.

أبرز موضوعات شرم رنديفو الرابع

وأضاف أنه سيناقش كذلك الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في التأمين وخطوات تحسين الابتكار في صناعة التأمين إقليميا وعالميا.

وتضم الموضوعات أيضا التأمين المستدام والطريق إلى “COP27” كيف يمكن لقطاع التأمين أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ.